Óriási változás a szolnoki tűzijátékban, még sosem volt példa arra, ami most történik

A Szent István-napi tűzijáték Szolnokon hagyománnyá lett, de félő volt, hogy elmarad. A helyi lakosság és az ünnepre a városba érkező vendégek már azt is nehezményezik, hogy a Tisza felett évtizedek óta megszokott légi parádé nincs többé, immáron a múlté.

Tűzijáték Szolnokon: hagyományosan megtartják augusztus 20-án, de mégse hagyományosan...

Forrás: ÚN-archív

Annyi bizonyos, hogy két évtized után már nem az eddigi pirotechnikus, a tapasztalt szolnoki Ferenczi József gondoskodik a látványos égi show-ról. A tűzijáték lebonyolításával ezúttal nem helyi szakembert bíztak meg.

Új helyszínen lesz a tűzijáték Szolnokon

A polgármesteri hivatal kabinetirodája tájékoztatása szerint idén augusztus 20-án este a tűzijáték bázisa a Tiszavirág gyaloghíd lesz. Eközben a Tisza-part ártéri részén (a városi Tisza-híd és a vízirendőrség között), a tűzijáték alatt a vízpart közelében tartózkodni tilos!

A szervezők tájékoztatása szerint a Szent István-napi programsorozatra hét-nyolcezer főnyi közönséget remélnek. Az események színesnek, izgalmasnak és élménydúsnak ígérkeznek a Szentháromság téren, a forgalomtól elzárt Szapáry úton, valamint a Tisza-parton.

A szervezők egy igazán gazdag programot állítottak össze, hiszen a táncház, a kenyérszentelés, a megzenésített versek, a színes zenei kavalkád mind része ezen ékes napnak, melynek megkoronázása az esti tűzijáték lesz.

Az idei év ékköve a szemet gyönyörködtető és pazar zenei dallamokkal párosuló „Szállj fel szabad madár!” című koncertshow lesz, amely Vona Tiborhoz, a TBG Production Kft. produkciós igazgatójához köthető.