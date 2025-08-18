16 perce
Óriási változás a szolnoki tűzijátékban, még sosem volt példa arra, ami most történik
A vármegyeszékhely idei takarékos költségvetése miatt számos tradicionális városi esemény megrendezése bizonytalanná vált. Az is felmerült ez év elején, hogy ebben az esztendőben elmarad a hagyományos augusztus 20-i tűzijáték Szolnokon.
A Szent István-napi tűzijáték Szolnokon hagyománnyá lett, de félő volt, hogy elmarad. A helyi lakosság és az ünnepre a városba érkező vendégek már azt is nehezményezik, hogy a Tisza felett évtizedek óta megszokott légi parádé nincs többé, immáron a múlté.
Annyi bizonyos, hogy két évtized után már nem az eddigi pirotechnikus, a tapasztalt szolnoki Ferenczi József gondoskodik a látványos égi show-ról. A tűzijáték lebonyolításával ezúttal nem helyi szakembert bíztak meg.
Új helyszínen lesz a tűzijáték Szolnokon
A polgármesteri hivatal kabinetirodája tájékoztatása szerint idén augusztus 20-án este a tűzijáték bázisa a Tiszavirág gyaloghíd lesz. Eközben a Tisza-part ártéri részén (a városi Tisza-híd és a vízirendőrség között), a tűzijáték alatt a vízpart közelében tartózkodni tilos!
A szervezők tájékoztatása szerint a Szent István-napi programsorozatra hét-nyolcezer főnyi közönséget remélnek. Az események színesnek, izgalmasnak és élménydúsnak ígérkeznek a Szentháromság téren, a forgalomtól elzárt Szapáry úton, valamint a Tisza-parton.
A szervezők egy igazán gazdag programot állítottak össze, hiszen a táncház, a kenyérszentelés, a megzenésített versek, a színes zenei kavalkád mind része ezen ékes napnak, melynek megkoronázása az esti tűzijáték lesz.
Az idei év ékköve a szemet gyönyörködtető és pazar zenei dallamokkal párosuló „Szállj fel szabad madár!” című koncertshow lesz, amely Vona Tiborhoz, a TBG Production Kft. produkciós igazgatójához köthető.
