augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Égi látványosság

16 perce

Óriási változás a szolnoki tűzijátékban, még sosem volt példa arra, ami most történik

Címkék#Tisza-part#vízirendőrség#Tisza-híd#show#tűzijáték

A vármegyeszékhely idei takarékos költségvetése miatt számos tradicionális városi esemény megrendezése bizonytalanná vált. Az is felmerült ez év elején, hogy ebben az esztendőben elmarad a hagyományos augusztus 20-i tűzijáték Szolnokon.

Mészáros Géza

A Szent István-napi tűzijáték Szolnokon hagyománnyá lett, de félő volt, hogy elmarad. A helyi lakosság és az ünnepre a városba érkező vendégek már azt is nehezményezik, hogy a Tisza felett évtizedek óta megszokott légi parádé nincs többé, immáron a múlté.

Tűzijáték Szolnokon: hagyományosan megtartják augusztus 20-án
Tűzijáték Szolnokon: hagyományosan megtartják augusztus 20-án, de mégse hagyományosan... 
Forrás: ÚN-archív

Annyi bizonyos, hogy két évtized után már nem az eddigi pirotechnikus, a tapasztalt szolnoki Ferenczi József gondoskodik a látványos égi show-ról. A tűzijáték lebonyolításával ezúttal nem helyi szakembert bíztak meg.

Új helyszínen lesz a tűzijáték Szolnokon

A polgármesteri hivatal kabinetirodája tájékoztatása szerint idén augusztus 20-án este a tűzijáték bázisa a Tiszavirág gyaloghíd lesz. Eközben a Tisza-part ártéri részén (a városi Tisza-híd és a vízirendőrség között), a tűzijáték alatt a vízpart közelében tartózkodni tilos!

A szervezők tájékoztatása szerint a Szent István-napi programsorozatra hét-nyolcezer főnyi közönséget remélnek. Az események színesnek, izgalmasnak és élménydúsnak ígérkeznek a Szentháromság téren, a forgalomtól elzárt Szapáry úton, valamint a Tisza-parton.

A szervezők egy igazán gazdag programot állítottak össze, hiszen a táncház, a kenyérszentelés, a megzenésített versek, a színes zenei kavalkád mind része ezen ékes napnak, melynek megkoronázása az esti tűzijáték lesz.

Az idei év ékköve a szemet gyönyörködtető és pazar zenei dallamokkal párosuló „Szállj fel szabad madár!” című koncertshow lesz, amely Vona Tiborhoz, a TBG Production Kft. produkciós igazgatójához köthető.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu