Mi az, amire 40 éve még 17 percünk volt, ma viszont alig 3-4 percünk maradt rá? A válasz meglepő!

40 évvel ezelőtt 17 percig tartott, ma azonban mindössze 3-4 percünk van rá. Mi az? A válasz meglepő: ennyi időnk volt régen és ennyi időnk van ma arra, hogy kimeneküljünk egy égő házból. A majd’ ötszörös különbség annyira döbbenetes, hogy megkérdeztük a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjét, Németh Ádámot, hogy vajon igaz-e, hogy ennyivel kevesebb idő van tűzoltásra? A válasz meglepő volt!

A mai otthonok tele vannak olyan berendezésekkel, melyek könnyen lángra kapnak, gyorsan és intenzíven égnek. A tűzoltásra manapság sokkal kevesebb idő jut emiatt. A füstérzékelő egy egyszerű szerkezet, ami óriási segítséget jelent a megelőzésben!

Ennyi időnk van kimenekülni egy égő házból – és ennyi marad tűzoltásra

Kérdésfelvetésünkre a szakembertől azt a választ kaptuk, hogy az információ helytálló. Bizony 40 évvel ezelőtt ennyivel több idő volt arra, hogy tűz esetén biztonságosan kimeneküljenek az érintettek. A drasztikus különbség pedig nem az idegeinkben, hanem a nappalinkban keresendő.

Négy évtizeddel ezelőtt egy ház vagy lakás belsejében sokkal több természetes anyagból (például fa, pamut) készült tárgy volt megtalálható, melyek égése kevésbé intenzív, illetve az ezzel járó tűzterjedés és füstfejlődés is jóval lassabb.

– kezdte a rejtély feltárását Németh Ádám.

Ezzel szemben manapság egy lakásbelsőben rengeteg szintetikus anyag – köztük sok-sok műanyag, poliuretán – található meg, és ezen anyagok

jóval hevesebben lángolnak;

hamarabb meggyulladnak;

füstfejlődésük is gyorsabb;

az égéstermék összetétele pedig ártalmasabb.

Vagyis a jó áron vásárolt műanyag lakásdekoráció, nylon terítő/függöny/ruha és társaik jelentősen lerövidítik a menekülési esélyeinket, ha a konnektorban felejtett hajegyenesítő/vasaló, tűzhelyen felejtett káposzta tüzet okoz otthonunkban. Ez pedig arra is utalás, hogy a helyzetet tovább rontja a rengeteg elektromos kütyü, melyek helytelen használata újabb rizikófaktort jelent.

Van azért jó hír is!

Mégpedig az, hogy szerencsére a tűzoltók is fejlődtek. Az elmúlt évtizedekben a tűzoltóautók gyorsabbak lettek, GPS-szel és digitális térképekkel támogatják a navigációjukat, így még ismeretlen környéken is pillanatok alatt célba érnek.

Az is elmondható, hogy az évtizedek alatt a tűzoltótechnika is rengeteget fejlődött, a tűzoltó gépjárműveken lévő szivattyúk sokkal nagyobb teljesítményűek, illetve a beavatkozásokhoz használt egyéb eszközök is kiforrottabbak már, mint az ezt megelőző évtizedekben.

Röviden: nemcsak a tűz gyorsabb, a segítség is.