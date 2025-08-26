augusztus 26., kedd

Szakemberek a helyszínen

1 órája

Megfejtették a sosem látott felirat titkát, azonnal elszállítják az elhagyott építményből

Hírportálunk fotóriportere csak be akarta mutatni a város egy apró szegletét, melyet évtizedek alatt visszafoglalt a természet. Azt ő maga sem gondolta, hogy valami olyat tesz közzé a TVM-lakótelepen készült fotósorozatával, ami felkeltheti a szolnoki Damjanich János Múzeum munkatársainak érdeklődését.

Avar Vanda
Megfejtették a sosem látott felirat titkát, azonnal elszállítják az elhagyott építményből

Várostörténelmi jelentőségű leletet rejt a Vegyiművek lakótelep eldugott gyerekmedencéje.

Fotó: Nagy Balázs

Talán olvasóink között akad még olyan, aki látta fénykorában a Tiszamenti Vegyiművek Lakótelepen, azaz a TVM-lakótelepen található kicsiny strandot. Az egykor szebb napokat látott medencéket mostanra sűrű bokrok, fák veszik körül, a természet az évtizedek alatt szép csendben visszahódította a helyet. Hétfőn azonban a Damjanich János Múzeum két kollégája térdelt a gyermekmedencében, hogy aprólékosan körberajzoljanak egy feltűnő mintát, amit Mészáros János fotóriporter kollégánk fotói között fedeztek fel.

a múzeum szakemberei vizsgálódnak a TVM-lakótelepen
Szabó Melinda szilkát restaurátor (balra) és Gulyás Katalin, a Damjanich János Múzeum történeti osztályának vezetője precízen körberajzolja a TVM logót és az azt körülvevő mozaikokat a TVM-lakótelepen. Hamarosan jöhet a kiemelés!
Fotó: Nagy Balázs

Egy különös kép készült a TVM-lakótelepen

Hírportálunk fotóriporterei mindig lelkesen fedeznek fel rég elhagyatott helyeket, és mutatják be fotóikkal a vármegye eldugott, régi emlékeit. Egy ilyen fotósorozatban látta meg a múzeum munkatársa azt a mozaikképet, amely a TVM logót is magába foglalja, és melyről úgy gondolták: várostörténeti emlékként érdemes megmenteni az enyészettől.

A Szoljon.hu oldalon láttuk Mészáros János fotósorozatát, és abban láttuk meg ezt a logót a mozaikkal. Mi sem tudtunk róla, hogy ez itt van, és úgy gondoltuk, hogy akkor már érdemes lenne megmenteni.

– avatott be minket az előzményekbe Gulyás Katalin, a szolnoki múzeum történeti osztályának vezetője.

Megmentenék a szakemberek a mozaikot

A gondolatokat pedig tettek követték, megtörtént a folyamat engedélyeztetése, és most épp annak dokumentálása és felmérése zajlik, hogy hogyan is lehetne a mozaikot új otthonába, a múzeumba vinni. A művelet nem lesz egyszerű, hiszen minden darabot egyesével kell felszedni, megszámozni, raktározni és végül az új helyén majd újból összerakni

A kiemelésre kedden kerül sor, a látványos munkálatokról hírportálunkon is tudósítunk majd.

Mentik a TVM felirat mozik csempéit

Fotók: Nagy Balázs

 


 

