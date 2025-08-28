Fontos újítással rukkoltak elő a jászkunsági faluban: örülhetnek a szülők

Keretbe foglalták a tiszaszőlősi óvodát, és ebben az esetben még idézőjelet sem kell tenni. A Tisza-tavi gyermekkuckó ugyanis új kerítést kapott, így biztonságos környezetben kezdhetik a tanévet az ovisok. Mint ezzel kapcsolatban a helyi önkormányzat Facebook-oldalán fogalmazott, a kerítéselemek évek óta porosodtak raktárukban, az alaphoz szükséges anyagot a Bán Zsigmond Református Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola, AMI és Óvoda biztosította, a munkát a falu közfoglalkoztatottjai végezték el, de a településen élő önkéntes szakemberek is hozzájárultak megvalósításához. Hozzátették: a héten a járda és a kerítés közötti betonsáv elkészítésével zárul a munka.