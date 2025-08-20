augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hamarosan végezhetnek is

1 órája

Óriási fejlesztés vette kezdetét, alaposan átalakul a temető környéke Törökszentmiklóson

Címkék#Törökszentmiklós#Római Katolikus temető#parkoló

Hamarosan könnyebb lesz parkolni Törökszentmiklóson, a Római Katolikus Temetőnél. A város önkormányzata 56 férőhelyes szilárd burkolatú új parkoló kialakításába kezdett a Vécsey utcában, saját forrásból.

Szoljon.hu

A beruházás a Római Katolikus Egyház által üzemeltetett temető mellett valósul meg, és összesen bruttó 36,7 millió forintból épül meg. A tervek szerint 54 normál és 2 akadálymentes új parkoló készül el, továbbá két új gyalogátkelőhelyet és két kandelábert is telepítenek. A munkálatok a Hunyadi úti csomópont és a Szabadsajtó utca közötti szakaszon zajlanak, a hulladéksziget megtartásával - tájékoztatott Markót Imre közösségi oldalán.

új parkolóhelyek a katolikus temetőnél
Az új parkolóhelyek kényelmesebbé tehetik a látogatást a hozzátartozók számára a katolikus temetőnél. 
Forrás: facebook.com / Markót Imre

Új parkolóhelyek könnyítik meg a látogatást 

A kivitelező már augusztus elején megkezdte a munkát, a szerződés szerint pedig 2025. szeptember 30-áig be is kell fejeznie azt. A városvezetés célja, hogy folytassa az útfelújításokat és parkolóépítéseket a következő években is.

Markót Imre, Törökszentmiklós polgármestere a közösségi oldalán hangsúlyozta: az idei költségvetésben sikerült forrást elkülöníteni a város több pontján parkolók építésére.

A Bocskai utcában a munkák már befejeződtek, a Hunyadi út végén pedig most zajlanak

– írta.

A városvezető hozzátette, hogy folyamatban van a Református Temető melletti, szintén szilárd burkolatú parkoló engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése. A cél, hogy ez a projekt is minél előbb megvalósuljon és az oda látogatók számára is kényelmesebb legyen a parolás.

Törökszentmiklóson emelett több fejlesztés is folyamatban van: jó ütemben halad például a Piramis Bevásáróudvar építése, de a Versenyképes Járások Programnak köszönhetően hamarosan az Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet (EGYMI) udvarán is elkezdődhet az új parkolók kialakítása.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu