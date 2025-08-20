Óriási fejlesztés vette kezdetét, alaposan átalakul a temető környéke Törökszentmiklóson

A beruházás a Római Katolikus Egyház által üzemeltetett temető mellett valósul meg, és összesen bruttó 36,7 millió forintból épül meg. A tervek szerint 54 normál és 2 akadálymentes új parkoló készül el, továbbá két új gyalogátkelőhelyet és két kandelábert is telepítenek. A munkálatok a Hunyadi úti csomópont és a Szabadsajtó utca közötti szakaszon zajlanak, a hulladéksziget megtartásával - tájékoztatott Markót Imre közösségi oldalán.

Az új parkolóhelyek kényelmesebbé tehetik a látogatást a hozzátartozók számára a katolikus temetőnél.

Forrás: facebook.com / Markót Imre

Új parkolóhelyek könnyítik meg a látogatást

A kivitelező már augusztus elején megkezdte a munkát, a szerződés szerint pedig 2025. szeptember 30-áig be is kell fejeznie azt. A városvezetés célja, hogy folytassa az útfelújításokat és parkolóépítéseket a következő években is.

Markót Imre, Törökszentmiklós polgármestere a közösségi oldalán hangsúlyozta: az idei költségvetésben sikerült forrást elkülöníteni a város több pontján parkolók építésére.

A Bocskai utcában a munkák már befejeződtek, a Hunyadi út végén pedig most zajlanak

– írta.

A városvezető hozzátette, hogy folyamatban van a Református Temető melletti, szintén szilárd burkolatú parkoló engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése. A cél, hogy ez a projekt is minél előbb megvalósuljon és az oda látogatók számára is kényelmesebb legyen a parolás.

Törökszentmiklóson emelett több fejlesztés is folyamatban van: jó ütemben halad például a Piramis Bevásáróudvar építése, de a Versenyképes Járások Programnak köszönhetően hamarosan az Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet (EGYMI) udvarán is elkezdődhet az új parkolók kialakítása.