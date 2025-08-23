Újdonságot vettek észre a jászkunsági falu játszóterén

Apró, ám a komfortérzet szempontjából igencsak fontos fejlesztéssel gazdagodott Tiszaszentimre. Mint az önkormányzat hivatalos oldalán közölte, új kiülőt kapott település játszótere, így a gyerekekre várakozó felnőtteknek is van hová behúzódniuk a nap, vagy később akár az eső elől is.