Fejlesztés

1 órája

Újdonságot vettek észre a jászkunsági falu játszóterén

Örömteli újdonságot vehettek észre helyiek a tiszaszentimrei játszótéren.

Rózsa Róbert
Újdonságot vettek észre a jászkunsági falu játszóterén

Új kiülővel gazdagodott a tiszaszentimrei játszótér

Fotó: Facebook.com / Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

Apró, ám a komfortérzet szempontjából igencsak fontos fejlesztéssel gazdagodott Tiszaszentimre. Mint az önkormányzat hivatalos oldalán közölte, új kiülőt kapott település játszótere, így a gyerekekre várakozó felnőtteknek is van hová behúzódniuk a nap, vagy később akár az eső elől is.

 

