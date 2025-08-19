Rémálommá vált az út a szétvert vonaton, felkavaró hír terjed Újszászon – galériával, videóval

A jászboldogházi Gómann Levente sokat megfordul az újszászi pályaudvaron. Szerinte vasútőröket kellene alkalmazni a járatokon és a vasúállomásokon is

Fotó: Mészáros János

– Döbbenetes, ami történt! Felfoghatatlan az a vandalizmus, ami egyes emberekből kitör. Van sejtésem arról, hogy ki vagy kik tehették ezt a mérhetetlen rongálást, de persze ez csak hipotézis. A közelmúltban errefelé is egyre több hajléktalan bolyong. Nem hiszem, hogy ezek a fedél nélküliek egy bizonyos vonatra várnak. Céltalanul bóklásznak a peronok körül, az állomás kútjánál frissítik fel magukat, amit nem neveznék mosdásnak, egyikük, másikuk a ruhájukat is itt mossák, ha mossák – vélekedik a harminc esztendős fiatalember.

Az Újszászról Szolnokra utazó János a vármegyeszékhelyen dolgozik, annak is az Alcsi-Tallinn városrészében. Naponta teszi meg oda-vissza a távot, „műszakozik”. Kerékpárjával együtt száll fel a járataira.

– Elképesztő, hogy hová jutottunk – mondja.

– Ép ésszel felfoghatatlan, ami történt. Ilyen brutalitást egészséges elméjű ember nem csinál! Mit vétett ez a vonat bárkinek is?! Vagy így vezeti le a fölösleges energiáját a buggyant ember? Szerintem, aki ezt tette, az valamilyen szer hatása alatt dühönghetett... – találgat János is.

Az újszászi vasúti vonal igencsak forgalmas, a város vasútállomásán az utasok általában türelmesek, de az utóbbi időben egyre sűrűbben látogatják a kétes alakok a pályaudvart és környékét

Fotó: Mészáros János

– A városunk észak–dél, valamint kelet–nyugat vonatkozásban stratégiai helyen áll, a pályaudvarunk vasúti fővonalak csomópontjai. E tekintetben nem csoda, ha a vasúton élő csövesek, hajléktalanok és kábítószeresek, olykor megjelennek Újszászon is. Amióta a Szolnokon történt garázdaságok, testi sértések és egyéb erőszakos cselekmények miatt a rendőrség hangsúlyosabban lép fel a kétes hírű személyek ellen, vagy csupán igazoltatják őket, ezen emberek a vegzálások elöl más településekre menekülnek. Szombat reggeltől pedig, amióta a Készenléti Rendőrséggel megerősített járőrözés zajlik Szolnokon, azóta a kéregetők, otthontalanok, de még a bűnözők is többen lettek a városunkban – állapította meg Dobozi Róbert polgármester. Hozzátette, a vasút által napról-napra Újszászra utaztatott, jellemzően menetjegy nélküli, nagyvárosi drogfogyasztók kulcsszerepet játszanak a megszaporodott lopások, rablások elkövetésében, de már puszta jelenlétük is félelemkeltő és visszataszító minden itt élő számára.

Végezetül kiemelte: kedden személyesen is egyeztetett Fürj János rendőr ezredessel. Az eddig tett erőfeszítéseik mellett további megerősített rendőri és vasútőri szolgálatot kért, melyre ígéretet kapott a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetőjétől.

Kedden délelőtt egy kisvároshoz képest jelentős forgalmat bonyolított le az újszászi pályaudvar. A peronon várakozó utasok türelmesen fogadták a járatok pár perces késését jelző hangosbemondó szavait. Mindeközben viseltes, koszos ruhájú, napszítta, ráncos arcú csavargók bandukoltak lassú léptekkel, céltalanul a vasútállomás peronjai, padjai és a sínek között…