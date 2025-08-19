54 perce
Rémálommá vált az út a szétvert vonaton, felkavaró hír terjed Újszászon – galériával, videóval
Országos közfelháborodást okozott, miszerint vasárnap éjjel valaki szétvert egy modern motorvonatot az újszászi vasútállomáson. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi káron túl a vonalon ingázó utazóközönséget is veszteség érte, mert a korszerű, ám a történtek után felújításra szoruló szerelvény hosszú időre kiesik a forgalomból. Az újszászi vonatrongálás nyomában jártunk.
„Tegnap éjjel Újszászon ismeretlen személy megrongálta a MÁV-csoport Vitorlás InterRégió Kiss típusú emeletes motorvonatát” – adta hírül a MÁV-csoport hivatalos Facebook-oldalán hétfőn. Az értelmetlen újszászi vonatrongálás sokakat megdöbbentett. Az rongálás kapcsán nemrég közösségi oldalán osztott meg újabb részleteket Dobozi Róbert polgármester, aki mint írja, a rongálás menet közben, Nagykáta és Újszász között történt, ahol az elkövető valószínűleg kábítószer hatása alatt verte szét a KISS motorvonatának egyik kocsiját. Az esetet a vonat belső kamerája rögzítette, ennek köszönhetően pedig az elkövetőt azonosították és kedden el is fogták a rendőrök.
A tettes legalább tíz ablakot betört, bejutott a szerelvénybe, ahol szétverte a belső monitorokat, sőt még az állomás peronján is megrongált egy esőbeállót. Az anyagi kár meghaladhatja az 50 millió forintot, de ennél is jelentősebb az utasoknak okozott veszteség, a jármű ugyanis hosszabb ideig kényszerűen kiesik majd a forgalomból, így a következő időszakban a Budapest–Újszász vonal sok ingázója lesz kénytelen nélkülözni a modern Stadler-motorvonatot – panaszolta a közlekedési társaság.
Újszászi vonatrongálásFotók: Mészáros János
Az újszászi vonatrongálás ügyében már van gyanúsítottja a rendőrségnek
Az ügyben a Szolnoki Rendőrkapitányság rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást. Időközben azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki.
Nem hivatalos információ, de a korábban a motorvonattal közlekedő utasok közül többen a városi vasútállomáson „lébecoló” hajléktalanok egyikére gyanakszanak.
Kedden az újszászi vasútállomáson jártunk. A hazai vasúti hálózat egyik frekventált vonala az újszászi, így itt gyakorta haladnak át, vagy állnak meg vonatok. A jászboldogházi Grómann Levente a testvérét várva ücsörög az egyik padon. A munkája, a családja a vonatozáshoz köti, sokat ingázik. A vasárnapi pusztítás hallatán elmondja, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a kétes alakok az újszászi vasúti pályaudvaron.
– Döbbenetes, ami történt! Felfoghatatlan az a vandalizmus, ami egyes emberekből kitör. Van sejtésem arról, hogy ki vagy kik tehették ezt a mérhetetlen rongálást, de persze ez csak hipotézis. A közelmúltban errefelé is egyre több hajléktalan bolyong. Nem hiszem, hogy ezek a fedél nélküliek egy bizonyos vonatra várnak. Céltalanul bóklásznak a peronok körül, az állomás kútjánál frissítik fel magukat, amit nem neveznék mosdásnak, egyikük, másikuk a ruhájukat is itt mossák, ha mossák – vélekedik a harminc esztendős fiatalember.
Az Újszászról Szolnokra utazó János a vármegyeszékhelyen dolgozik, annak is az Alcsi-Tallinn városrészében. Naponta teszi meg oda-vissza a távot, „műszakozik”. Kerékpárjával együtt száll fel a járataira.
– Elképesztő, hogy hová jutottunk – mondja.
– Ép ésszel felfoghatatlan, ami történt. Ilyen brutalitást egészséges elméjű ember nem csinál! Mit vétett ez a vonat bárkinek is?! Vagy így vezeti le a fölösleges energiáját a buggyant ember? Szerintem, aki ezt tette, az valamilyen szer hatása alatt dühönghetett... – találgat János is.
– A városunk észak–dél, valamint kelet–nyugat vonatkozásban stratégiai helyen áll, a pályaudvarunk vasúti fővonalak csomópontjai. E tekintetben nem csoda, ha a vasúton élő csövesek, hajléktalanok és kábítószeresek, olykor megjelennek Újszászon is. Amióta a Szolnokon történt garázdaságok, testi sértések és egyéb erőszakos cselekmények miatt a rendőrség hangsúlyosabban lép fel a kétes hírű személyek ellen, vagy csupán igazoltatják őket, ezen emberek a vegzálások elöl más településekre menekülnek. Szombat reggeltől pedig, amióta a Készenléti Rendőrséggel megerősített járőrözés zajlik Szolnokon, azóta a kéregetők, otthontalanok, de még a bűnözők is többen lettek a városunkban – állapította meg Dobozi Róbert polgármester. Hozzátette, a vasút által napról-napra Újszászra utaztatott, jellemzően menetjegy nélküli, nagyvárosi drogfogyasztók kulcsszerepet játszanak a megszaporodott lopások, rablások elkövetésében, de már puszta jelenlétük is félelemkeltő és visszataszító minden itt élő számára.
Végezetül kiemelte: kedden személyesen is egyeztetett Fürj János rendőr ezredessel. Az eddig tett erőfeszítéseik mellett további megerősített rendőri és vasútőri szolgálatot kért, melyre ígéretet kapott a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetőjétől.
Kedden délelőtt egy kisvároshoz képest jelentős forgalmat bonyolított le az újszászi pályaudvar. A peronon várakozó utasok türelmesen fogadták a járatok pár perces késését jelző hangosbemondó szavait. Mindeközben viseltes, koszos ruhájú, napszítta, ráncos arcú csavargók bandukoltak lassú léptekkel, céltalanul a vasútállomás peronjai, padjai és a sínek között…