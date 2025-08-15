augusztus 15., péntek

2 órája

Szent István hite és bölcsessége ma is példa: megemlékezést tartottak a vármegyeházán – videóval

Címkék#örökség#Hubai Imre#megemlékezés#Jászkunság#Szent István

Vármegyei kitüntető díjakat és rangos címeket adtak át pénteken a vármegyeházán. Ünnepi megemlékezést tartott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat. Mint elhangzott: Szent István királyunk hite, bölcsessége és állhatatossága ma is példa lehet számunkra.

Rimóczi Ágnes

A regnáló és emeritus Jászkun főkapitányok, jász és nagykun kapitányok, valamint az őket kísérő zászlóvivő huszárok bevonulásával kezdődött az augusztus 20-ához kapcsolódó ünnepi megemlékezés a vármegyeházán pénteken. A rendezvény keretében adták át a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Díszpolgára Díjat, valamint a „Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyéért” díjat, és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat szakmai kitüntető díjait, illetve címeit. Emellett a Jászkunságért Elnöki Elismerő Oklevelet nyújtottak át arra érdemes személyeknek.

ünnepi megemlékezés a vármegyeházán
A jászkun identitás lengte át a pénteki ünnepi megemlékezést
Forrás: Mészáros János

Elnöki köszöntővel kezdődött az ünnepi megemlékezés

– Kunnak és jásznak lenni a mai világban már nem genetikai kérdése, hanem életérzés. Egy közösséghez tartozás érzése, mely a mai globalizált világban biztos kapaszkodót jelent – kezdte ünnepi beszédét dr. Fazekas Gábor Gyula az esemény házigazdája, a vármegyei közgyűlés elnöke.

Amint hangsúlyozta: minél több a társadalmi bizonytalanság, annál erősebb a kulturális és nemzeti hovatartozás igényének felmutatása.

– Augusztus 20-a a magyar nemzet egyik legősibb és legnemesebb ünnepe. Ez a nap egyszerre emlékeztet bennünket államalapító Szent István királyunk bölcsességére és előrelátására, valamint a magyar államiság ezer éves folytonosságára. Ilyenkor nemcsak a múlt nagy alakjai és tettei előtt hajtunk fejet, hanem azok előtt is, akik a jelenben építik, erősítik és gazdagítják közösségüket – mondta a vármegyei elnök.

Hozzátette: ma a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés nevében nemcsak megemlékezni, hanem elismerni gyűltünk össze. Azokat köszöntjük, akik méltó örökösei történelmünk nagyjainak.

– Külön köszöntöm a díjazottakat. Azokat a kiváló embereket, akik példát mutatnak, akiknek a léte ebben a bizonytalan és gyorsan változó világban elengedhetetlen és szükséges – hajtott fejet dr. Fazekas Gábor Gyula a vármegyebeli díjazottak életútja, elkötelezett tenni akarása előtt.

Ilyenkor hálát adunk a mindennapi kenyérért

Hubai Imre, Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, a vármegyei közgyűlés korábbi elnöke is köszöntötte az ünneplőket.

– Augusztus az új kenyér hava, amikor mi magyarok hálát adunk azért, hogy megadatik a szent ételünk és imádkozunk a magyar gazdák munkájának gyümölcséért – kezdte köszöntőjét, és hozzátette: külön hálával tartozunk a vármegyei gazdáknak és molnároknak, akiknek köszönhetően minden eddiginél több, 170 tonna étkezési búza és 25 tonna lisztadomány gyűlt össze a Magyarok Kenyere program keretében.

Hubai Imre, visszatekintve a múltba rámutatott: Szent István királyunk eredetileg augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, és ezen a napon ajánlotta fel Magyarországot Szűz Máriának.

1038-ban ezen a napon adta vissza lelkét a teremtőnek is. Mindezekért különösen megtisztelő számomra, hogy ma önökkel ünnepelhetek

 – fogalmazott az államtitkár, hangsúlyozva, hogy mindenek felett fontos a hagyományok megőrzése, az identitás erősítése, értékeink gyarapítása.

Hubai Imre: összefogással építkezzünk tovább

– Ezer éven át is ez tartott össze, és semmi nem tört meg minket, épp ellenkezőleg: megerősített. Bárhol is legyünk a nagyvilágban Szent István királyunk hite, bölcsessége és állhatatossága ma is példa számunkra és erőt ad. Összefogással építkezzünk tovább – emelte ki.

– Azok, akiket ma elismerünk, viszik tovább az örökséget. Általuk a múlt üzenete a jelenben válik élővé. Ma fejet hajtunk tehát Szent István királyunk előtt és a díjazottak teljesítménye előtt is, mely vármegyénket és egész nemzetünket jobbá, többé teszi – szólt elismeréssel Hubai Imre.

Következő cikkünkben olvashatják, hogy kik kaptak díjat, elismerést az ünnepi eseményen. A kitüntetettekről képeket is mutatunk.

 

