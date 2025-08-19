2 órája
Parádés látványfutamokat jelentettek be a szervezők, lenyűgöző élménnyel várnak augusztus 20-án
Augusztus 20-a az államalapítás és államalapító Szent István király emlékének nemzeti ünnepe. A Jászkunságban is szinte minden településen tisztelegnek az ország születésnapja előtt. Cikkünkben ízelítőt adunk az ünnepi programokból.
Változatos ünnepi programokkal várják az érdeklődőket, a kikapcsolódni vágyókat, az ünneplőket az elkövetkező két napban. Mutatunk némi ízelítőt ezekből.
Augusztus 19. – már kezdődnek az ünnepi programok
JÁSZBERÉNY Az ART Camp – XXXI. Összművészeti Találkozó és alkotótelep zárókiállítását rendezik meg este héttől, majd nyolctól a Kampec Dolores koncertezik a lehet Filmszínházban, ugyanekkor Hadházi László önálló estje színesíti a programsorozatot a Székely Mihály Szabadtéri Színpadon.
KARCAG Programok az Erzsébet-ligetben: 16:00–20:00 Csupacsoda vándorjátszótér, 19:00 „István, a mi urunk” két felvonásban – Színházi előadás – Pintér Tibor rendezésében.
KUNSZENTMÁRTON Szent István napja alkalmából invitálják az érdeklődőket a Szabó Gyula Művelődési Központba. Délután fél hatkor kezdődik a program ünnepi beszéddel, kenyérszentelés lesz, majd a Musical Voices Társulat történelmi jellegű zenés múltidézésének lehetnek tanúi a nézők, hallgatók.
Augusztus 20. – hazánk születésnapját ünnepeljük
JÁSZBERÉNY Színes programkínálattal várja az érdeklődőket. Délelőtt ünnepi szentmisével (9 óra Római katolikus Főtemplom) és városi megemlékezéssel (10.15) kezdődik a nap a Margit-szigeten, ahol kézműves foglalkozások, interaktív gyerekműsorok, koncertek és látványos lézershow szórakoztatja a látogatókat. Fellép többek között Csikó Dávid és zenekara (17 órakor), a Mystery Gang (18.30-kor), valamint a Crazy Little Queen Tribute Band (20.30-kor), este tízkor pedig lézershow kezdődik.
KARCAG Szerdán délelőtt kilenckor kezdődik a Kossuth téren az országzászló felvonása (közreműködik: Vitéz Mikecz Mihály Huszárbandérium huszárjai, Karcagi fúvószenekar). 9.20-tól a városháza dísztermében ünnepi képviselő-testületi ülés kezdődik, köszöntik Karcag díszpolgárát és kitüntetettjeit. Tizenegy órától estig az Erzsébet-ligetben várják az ünneplőket.
MEZŐTÚR Délután öt órakor várják a lakosságot a városi ünnepségre a Kossuth téren.
SZOLNOK Egész napos programok, zene, tánc, gasztronómia és ünnepi hangulat várja a vármegyeszékhelyen élőket és a városba érkezőket szerdán. Az események több helyszínen zajlanak. A Szent István téren délelőtt kilenckor megemlékezés és koszorúzás kezdődik.
A Szentháromság téren, a templomudvarban délelőtt tíztől sorakoznak a programok délelőtt tíztől. A Belvárosi nagytemplomban tizenegytől ünnepi szentmisére várják a híveket, 12.15-kor kenyérszentelés és kenyérosztás lesz.
A Tisza-part ártér részén: 15:20 – Tisza Táncegyüttes, 18:00 – Muzikum koncert, 19:00 – Origo koncert, 20:00 – Szállj Fel, Szabad Madár! musical – 1. felvonás (TBG Produkció), 20:50 – Polgármesteri beszéd, 21:00 – Ünnepi tűzijáték, 21:25 – Szállj Fel, Szabad Madár! musical – 2. felvonás, 22:35 – Hogyan Tudnék Élni Nélküled – filmvetítés.
Újdonság, hogy a Szapáry utcán több színpad (Lajka Kultúrművek, Boomerang stage, Beer&Burger színpad, Angelato stage) ad helyszínt az eseményeknek. Déltől éjfélig vár a város tánccal, zenével, ízekkel és a hagyományokkal.
A Magyar Tűzoltósport Egyesület két nagyszabású sportversenyt, egyben egy ötnapos tűzoltófesztivált hoz el hazánkba, egészen pontosan Szolnokra. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezik a FireFit Hungary-t; továbbá a magyar tűzoltósport történetében először érkezik hazánkba a FireFit Európa-bajnokság! Tizenkét ország 250 versenyzője küzd majd meg egymással és az elemekkel egyéniben, párosban és csapatban egyaránt. A programok már szerdán elkezdődnek a Tiszai Hajósok terén, ahol az este hat órai nyitóceremónia után héttől látványfutamok (társszervezetek közreműködésével) kezdődnek.
TISZAFÖLDVÁR Változatos programok várják a tiszaföldváriakat is augusztus 20-án. Reggel nyolc órakor kezdpdik a Paprikás Ételek XVIII. Nemzetközi Főzőversenye a Főtéren. Zsűritagok: Erdős Hanna, Nagyhajú Ferenc, Osztrovszki Ildikó, Tóth Ferenc. Délelőtt kilenckor kezdődik a Szent István napi szentmise, körmenet és búcsú a Szent István Római Katolikus Templomban. Tíz órakor kezdődnek az ünnepi programok a városi főtéren.
TISZAFÜRED Augusztus 20-án, a tiszafüredi Halas téren a lóerőké lesz a főszerep. Autós szépségverseny, felvonulás (délután kettőtől), arcfestés, ingyenes ugrálóvár a gyerekeknek, tombola és vásározók várják az érdeklődőket. Kapunyitás: délelőtt kilenc óra.
TOMAJMONOSTORA A Magyarok Kenyere – 15 millió Búzaszem Program vármegyei rendezvényeinek egyik helyszíne Tomajmonostora település. A szerdai esemény keretében a vármegyei gazdatársadalom a felajánlott búzaadományokkal segíti a rászoruló családokat, hátrányos helyzetű gyermekeket gondozó intézményeket. Délután öt órától várják a vendégeket a Tomajmonostorai Kisboldogasszony kápolnában.
VEZSENY Délután fél egykor ökumenikus kenyérszentelés és kenyéráldás lesz a településen a Turul szobornál.