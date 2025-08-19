Parádés látványfutamokat jelentettek be a szervezők, lenyűgöző élménnyel várnak augusztus 20-án

Változatos ünnepi programokkal várják az érdeklődőket, a kikapcsolódni vágyókat, az ünneplőket az elkövetkező két napban. Mutatunk némi ízelítőt ezekből.

Fotó: Kiss János

Augusztus 19. – már kezdődnek az ünnepi programok

JÁSZBERÉNY Az ART Camp – XXXI. Összművészeti Találkozó és alkotótelep zárókiállítását rendezik meg este héttől, majd nyolctól a Kampec Dolores koncertezik a lehet Filmszínházban, ugyanekkor Hadházi László önálló estje színesíti a programsorozatot a Székely Mihály Szabadtéri Színpadon.

KARCAG Programok az Erzsébet-ligetben: 16:00–20:00 Csupacsoda vándorjátszótér, 19:00 „István, a mi urunk” két felvonásban – Színházi előadás – Pintér Tibor rendezésében.

KUNSZENTMÁRTON Szent István napja alkalmából invitálják az érdeklődőket a Szabó Gyula Művelődési Központba. Délután fél hatkor kezdődik a program ünnepi beszéddel, kenyérszentelés lesz, majd a Musical Voices Társulat történelmi jellegű zenés múltidézésének lehetnek tanúi a nézők, hallgatók.

Augusztus 20. – hazánk születésnapját ünnepeljük

JÁSZBERÉNY Színes programkínálattal várja az érdeklődőket. Délelőtt ünnepi szentmisével (9 óra Római katolikus Főtemplom) és városi megemlékezéssel (10.15) kezdődik a nap a Margit-szigeten, ahol kézműves foglalkozások, interaktív gyerekműsorok, koncertek és látványos lézershow szórakoztatja a látogatókat. Fellép többek között Csikó Dávid és zenekara (17 órakor), a Mystery Gang (18.30-kor), valamint a Crazy Little Queen Tribute Band (20.30-kor), este tízkor pedig lézershow kezdődik.

KARCAG Szerdán délelőtt kilenckor kezdődik a Kossuth téren az országzászló felvonása (közreműködik: Vitéz Mikecz Mihály Huszárbandérium huszárjai, Karcagi fúvószenekar). 9.20-tól a városháza dísztermében ünnepi képviselő-testületi ülés kezdődik, köszöntik Karcag díszpolgárát és kitüntetettjeit. Tizenegy órától estig az Erzsébet-ligetben várják az ünneplőket.

MEZŐTÚR Délután öt órakor várják a lakosságot a városi ünnepségre a Kossuth téren.

SZOLNOK Egész napos programok, zene, tánc, gasztronómia és ünnepi hangulat várja a vármegyeszékhelyen élőket és a városba érkezőket szerdán. Az események több helyszínen zajlanak. A Szent István téren délelőtt kilenckor megemlékezés és koszorúzás kezdődik.