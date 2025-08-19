augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Parádés látványfutamokat jelentettek be a szervezők, lenyűgöző élménnyel várnak augusztus 20-án

Címkék#zene#államalapítás#Jászkunság#tánc

Augusztus 20-a az államalapítás és államalapító Szent István király emlékének nemzeti ünnepe. A Jászkunságban is szinte minden településen tisztelegnek az ország születésnapja előtt. Cikkünkben ízelítőt adunk az ünnepi programokból.

Rimóczi Ágnes

Változatos ünnepi programokkal várják az érdeklődőket, a kikapcsolódni vágyókat, az ünneplőket az elkövetkező két napban. Mutatunk némi ízelítőt ezekből.

ünnepi program
Változatos ünnepi programokkal várják az érdeklődőket az elkövetkező két napban
Fotó: Kiss János

Augusztus 19. – már kezdődnek az ünnepi programok

JÁSZBERÉNY Az ART Camp – XXXI. Összművészeti Találkozó és alkotótelep zárókiállítását rendezik meg este héttől, majd nyolctól a Kampec Dolores koncertezik a lehet Filmszínházban, ugyanekkor Hadházi László önálló estje színesíti a programsorozatot a Székely Mihály Szabadtéri Színpadon.

KARCAG Programok az Erzsébet-ligetben: 16:00–20:00 Csupacsoda vándorjátszótér, 19:00 „István, a mi urunk” két felvonásban – Színházi előadás – Pintér Tibor rendezésében.

KUNSZENTMÁRTON Szent István napja alkalmából invitálják az érdeklődőket a Szabó Gyula Művelődési Központba. Délután fél hatkor kezdődik a program ünnepi beszéddel, kenyérszentelés lesz, majd a Musical Voices Társulat történelmi jellegű zenés múltidézésének lehetnek tanúi a nézők, hallgatók.

Augusztus 20. – hazánk születésnapját ünnepeljük

JÁSZBERÉNY Színes programkínálattal várja az érdeklődőket. Délelőtt ünnepi szentmisével (9 óra Római katolikus Főtemplom) és városi megemlékezéssel (10.15) kezdődik a nap a Margit-szigeten, ahol kézműves foglalkozások, interaktív gyerekműsorok, koncertek és látványos lézershow szórakoztatja a látogatókat. Fellép többek között Csikó Dávid és zenekara (17 órakor), a Mystery Gang (18.30-kor), valamint a Crazy Little Queen Tribute Band (20.30-kor), este tízkor pedig lézershow kezdődik.

KARCAG Szerdán délelőtt kilenckor kezdődik a Kossuth téren az országzászló felvonása (közreműködik: Vitéz Mikecz Mihály Huszárbandérium huszárjai, Karcagi fúvószenekar). 9.20-tól a városháza dísztermében ünnepi képviselő-testületi ülés kezdődik, köszöntik Karcag díszpolgárát és kitüntetettjeit. Tizenegy órától estig az Erzsébet-ligetben várják az ünneplőket.

MEZŐTÚR Délután öt órakor várják a lakosságot a városi ünnepségre a Kossuth téren.

SZOLNOK Egész napos programok, zene, tánc, gasztronómia és ünnepi hangulat várja a vármegyeszékhelyen élőket és a városba érkezőket szerdán. Az események több helyszínen zajlanak. A Szent István téren délelőtt kilenckor megemlékezés és koszorúzás kezdődik.

A Szentháromság téren, a templomudvarban délelőtt tíztől sorakoznak a programok délelőtt tíztől. A Belvárosi nagytemplomban tizenegytől ünnepi szentmisére várják a híveket, 12.15-kor kenyérszentelés és kenyérosztás lesz.

A Tisza-part ártér részén: 15:20 – Tisza Táncegyüttes, 18:00 – Muzikum koncert, 19:00 – Origo koncert, 20:00 – Szállj Fel, Szabad Madár! musical – 1. felvonás (TBG Produkció), 20:50 – Polgármesteri beszéd, 21:00 – Ünnepi tűzijáték, 21:25 – Szállj Fel, Szabad Madár! musical – 2. felvonás, 22:35 – Hogyan Tudnék Élni Nélküled – filmvetítés.

Újdonság, hogy a Szapáry utcán több színpad (Lajka Kultúrművek, Boomerang stage, Beer&Burger színpad, Angelato stage) ad helyszínt az eseményeknek. Déltől éjfélig vár a város tánccal, zenével, ízekkel és a hagyományokkal.

A Magyar Tűzoltósport Egyesület két nagyszabású sportversenyt, egyben egy ötnapos tűzoltófesztivált hoz el hazánkba, egészen pontosan Szolnokra. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezik a FireFit Hungary-t; továbbá a magyar tűzoltósport történetében először érkezik hazánkba a FireFit Európa-bajnokság! Tizenkét ország 250 versenyzője küzd majd meg egymással és az elemekkel egyéniben, párosban és csapatban egyaránt. A programok már szerdán elkezdődnek a Tiszai Hajósok terén, ahol az este hat órai nyitóceremónia után héttől látványfutamok (társszervezetek közreműködésével) kezdődnek.

TISZAFÖLDVÁR Változatos programok várják a tiszaföldváriakat is augusztus 20-án. Reggel nyolc órakor kezdpdik a Paprikás Ételek XVIII. Nemzetközi Főzőversenye a Főtéren. Zsűritagok:  Erdős Hanna, Nagyhajú Ferenc, Osztrovszki Ildikó, Tóth Ferenc. Délelőtt kilenckor kezdődik a Szent István napi szentmise, körmenet és búcsú a Szent István Római Katolikus Templomban. Tíz órakor kezdődnek az ünnepi programok a városi főtéren.

TISZAFÜRED Augusztus 20-án, a tiszafüredi Halas téren a lóerőké lesz a főszerep. Autós szépségverseny, felvonulás (délután kettőtől), arcfestés, ingyenes ugrálóvár a gyerekeknek, tombola és vásározók várják az érdeklődőket. Kapunyitás: délelőtt kilenc óra.

TOMAJMONOSTORA A Magyarok Kenyere – 15 millió Búzaszem Program vármegyei rendezvényeinek egyik helyszíne Tomajmonostora település. A szerdai esemény keretében a vármegyei gazdatársadalom a felajánlott búzaadományokkal segíti a rászoruló családokat, hátrányos helyzetű gyermekeket gondozó intézményeket. Délután öt órától várják a vendégeket a Tomajmonostorai Kisboldogasszony kápolnában.

VEZSENY Délután fél egykor ökumenikus kenyérszentelés és kenyéráldás lesz a településen a Turul szobornál. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu