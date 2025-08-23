augusztus 23., szombat

Másfélmilliárd forintból építenek új uszodát – kiderült, mely településen tempózhatnak

Úszásban jók a magyarok. Hogy ez így is maradhasson, az elmúlt évtizedben számos tanuszoda épült és a program folytatódik. A napokban jelent meg a következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározatban is „találhatunk erre utalást", országszerte több uszodaberuházás valósul meg. A Jászkunság sem marad ki a fejlesztésből.

Szoljon.hu

Az uszodaberuházások is részei annak a kormányhatározatnak, mely tízéves keretprogramba szedi a tervezett beruházásokat. Utánajártunk, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében épülhet-e új uszoda. 

uszodaberuházás Tiszafüreden
A következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározat szerint országszerte több uszodaberuházás valósul meg. A Jászkunság sem marad ki a fejlesztésből
Illusztrációfotó: Mártonfai Dénes

Uszoda építését, bővítését célzó projektből negyvenegyet céloz meg a következő öt évre a jövő évtized tervezett beruházásait tartalmazó kormányhatározat. Ahogy a Világgazdaság cikke szerint az ezekre folyósítandó támogatások összege 270 milliárd forintra rúg.

Három minisztérium is „vízbe ugrik”

Ami a projektek „gazdáit” illeti, a munkát három minisztérium felügyeli. A tisztán tanuszodák építését célzó beruházások zöméért a Belügyminisztérium a felelős, ezeknek az összege egyenként legfeljebb hárommilliárd forint, és a milliárdos nagyságrendet szinte mind eléri.

A komplex, egyéb fejlesztéseket is tartalmazó többi beruházás felügyeletén az Építési és Közlekedési Minisztérium osztozik a Honvédelmi Minisztériummal. Az egyes projektek értéke a néhány százmillió forinttól a több tízmilliárdig terjed.

Uszodaberuházás valósul meg Tiszafüreden

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye sem marad ki az uszodaberuházások sorából. A jászkunsági fejlesztés a Belügyminisztérium égisze alatt valósulhat majd meg. A kormányhatározat szerint 2030. december 31-ig Tiszafüreden egy „B” típusú tanuszoda épül majd meg. A fontos beruházásra másfélmilliárd forintot szánnak.

 

