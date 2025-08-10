1 órája
Valami történik a szolnoki utcákon: megnéztük, min ügyködnek a munkások az éj leple alatt – galériával
Munkások veszik birtokba Szolnok utcáit, miután leszáll az éj. Azért, hogy kevésbé akadályozzák a forgalmat, a szakemberek az éj leple alatt dolgoznak, a héten például szinte minden éjjel akcióba lendültek – de vajon mit csinálnak? Fotóinkról kiderül!
Megújulnak az útburkolati jelek, a forgalmasabb utak felfestései a vármegyeszékhelyen. Szolnok főbb csomópontjainak zebráit éjszaka varázsolják újjá a kivitelező cég munkatársai.
Éjjel újulnak meg az útburkolati jelek
A munkálatok ideje alatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani az adott szakaszokon a közlekedőknek. Minap készült képeinken a Széchenyi körút és a Hild Viktor utca csomópontjának útburkolati jeleit festik újra a szakemberek.
Így dolgoznak a szakemberek – megújulnak Szolnokon az útburkolati jelekFotók: Nagy Balázs
Tapétának használták a Pravdát – különös emlékek egy szolnoki szellemépületből – galériával, videóval
Csupán egy-egy győzelemre futotta a mieink erejéből vasárnap a 3x3-on