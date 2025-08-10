augusztus 10., vasárnap

Éjszakai műszak

1 órája

Valami történik a szolnoki utcákon: megnéztük, min ügyködnek a munkások az éj leple alatt – galériával

Címkék#útburkolati jel#felújítás#éjszakai műszak#korrekció

Munkások veszik birtokba Szolnok utcáit, miután leszáll az éj. Azért, hogy kevésbé akadályozzák a forgalmat, a szakemberek az éj leple alatt dolgoznak, a héten például szinte minden éjjel akcióba lendültek – de vajon mit csinálnak? Fotóinkról kiderül!

Nagy Balázs

Megújulnak az útburkolati jelek, a forgalmasabb utak felfestései a vármegyeszékhelyen. Szolnok főbb csomópontjainak zebráit éjszaka varázsolják újjá a kivitelező cég munkatársai. 

útburkolati jeleket festenek újra a szolnoki éjszakában
Szolnok főbb csomópontjain újultak, újulnak meg az útburkolati jelek, a felfestések éjjelente
Fotó: Nagy Balázs

Éjjel újulnak meg az útburkolati jelek

A munkálatok ideje alatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani az adott szakaszokon a közlekedőknek. Minap készült képeinken a Széchenyi körút és a Hild Viktor utca csomópontjának útburkolati jeleit festik újra a szakemberek.

Így dolgoznak a szakemberek – megújulnak Szolnokon az útburkolati jelek

Fotók: Nagy Balázs

 

