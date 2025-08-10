Valami történik a szolnoki utcákon: megnéztük, min ügyködnek a munkások az éj leple alatt – galériával

Megújulnak az útburkolati jelek, a forgalmasabb utak felfestései a vármegyeszékhelyen. Szolnok főbb csomópontjainak zebráit éjszaka varázsolják újjá a kivitelező cég munkatársai.

Szolnok főbb csomópontjain újultak, újulnak meg az útburkolati jelek, a felfestések éjjelente

Fotó: Nagy Balázs

Éjjel újulnak meg az útburkolati jelek

A munkálatok ideje alatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani az adott szakaszokon a közlekedőknek. Minap készült képeinken a Széchenyi körút és a Hild Viktor utca csomópontjának útburkolati jeleit festik újra a szakemberek.