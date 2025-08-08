Újabb utcák kaptak aszfaltburkolatot – folytatódik az útfelújítás a nagykunsági városban

Mint azt a város lakói is bizonyára észrevették, több helyen is zajlik az útfelújítás Mezőtúron. A napokban a város újabb részeiben fejeződtek be a munkálatok. A legfrissebb beruházások között a Béketelepen, a Nagy Imre utcában és a Nagycsapat Kert úti szakaszon is elkészült az aszfaltozás. Az útfelújításokat érintő fejlesztések részeként korábban útalappal ellátott utcák kaptak új burkolatot, míg néhány földes utcát is útalappal láttak el – mindez jelentősen javítja a közlekedési feltételeket a városban.

Folyamatosan zajlik az útfelújítás Mezőtúron. Az elmúlt hetekben például a Törő Pál utca is új aszfaltburkolatot kapott

Forrás: facebook.com / Szűcs Dániel

Útfelújítás Mezőtúron: egyre több utcát tesznek rendbe

Szűcs Dániel polgármester tájékoztatása szerint néhány hét alatt több mint tíz utcában zajlott kivitelezés az elmúlt években megkezdett munkálatok folytatásaként.

Az elmúlt hat évben immár több mint 80 utcában végeztünk útépítési vagy útfelújítási munkálatokat. Ez jelentős eredmény, de még sok feladat áll előttünk

– mondta a városvezető.

A polgármester azt is elmondta, hogy előkészítés alatt áll a következő nagy lépés: zajlik ugyanis a több mint 15 utcát érintő beruházás kivitelezőjének kiválasztása, mely hamarosan le is fog zárulni, így a tervek szerint az ősszel ezekben az utcákban is elkészül az útalap. A végső cél, hogy a földes utcák végleges megszűnjenek a városban. A meglehetősen rossz állapotban lévő Kossuth Lajos utcával kapcsolatban is jó hírek érkeztek: Szűcs Dániel elmondta, hogy a tervek véglegesítése megtörtént, a kivitelező kiválasztása itt is megindulhat.

A városvezetés emellett forrásokat keres azoknak az aszfaltozott utcáknak a felújítására is, amelyek burkolata mára rossz állapotba került.

Dolgozunk tovább, hogy Mezőtúron minden utca járható, biztonságos és időtálló legyen

– zárta gondolatait Szűcs Dániel, aki azt is kiemelte, hogy a hátralévő sok munka mellett nagyon örül a most elért eredményeknek is.