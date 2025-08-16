augusztus 16., szombat

Forgalmirend-változás

1 órája

Teljes szélességben lezárják a Hatvani utat, mutatjuk merre terelik a forgalmat

Címkék#Electrolux elkerülő út#projekt#forgalom#kerékpáros

A TOP Plusz program keretében folyamatban van az „Élhető település kialakítása Jászberényben” projekt kivitelezése. A munkálatok miatt mutatjuk, pontosan hol és mikor kell útlezárásra számítani.

Illés Anita

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a jászberényi önkormányzat több mint 450 millió forint pályázati támogatást nyert csapadékvíz-elvezető hálózat és kerékpárút fejlesztésre. A kivitelezés során útlezárás lesz a Hatvani úton.

Útlezárás lesz Jászberényben
Gyalogátkelőhely és kerékpáros átvezetés kialakítása miatt útlezárás lesz a Hatvani úton Jászberényben
Forrás: Google Maps

Útlezárás nehezíti a közlekedést Jászberényben 

A projekt egyik elemeként a Hatvani úti hídtól az Electrolux elkerülő útig kerékpárforgalmi útvonalat alakítanak ki. A fejlesztés részeként a Gerevich Aladár utca sarkán létesítendő kiemelt gyalogátkelőhely és kerékpáros átvezetés kialakítása és aszfaltozási munkálatai miatt augusztus 18-án 8 óra és 18 óra között teljes szélességében lezárják a Hatvani utat (a Gerevich Aladár utcánál) – tájékoztatott a város honlapján Budai Lóránt, polgármester.

A forgalmat a Kerékgyártó Árpád utca felé terelik. A Volán-telep előtti területen a biztonságos megfordulás lehetőségét biztosítják, a környező utcákban továbbra is megmarad a kétirányú forgalom. Aki teheti, a forgalom csökkentése érdekében kerülje el ezt az útszakaszt. Fontos, hogy az újonnan kialakításra kerülő kiemelt gyalogátkelőhelyet és kerékpáros átvezetést fokozott figyelemmel közelítsék meg, ne megszokásból vezessenek. 


 

