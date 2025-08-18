augusztus 18., hétfő

Forgalomváltozás Szolnokon!

1 órája

Lezárások terelik a forgalmat Szolnok belvárosában – mutatjuk, hol tilos közlekedni és parkolni!

Címkék#program#belváros#útlezárás#parkolás

Szolnok belvárosában augusztus 18-tól forgalmi rend-változásokra kell számítani. Az útlezárások a parkolást is megnehezítik. Figyelem, hétfőtől ezen utak lesznek lezárva!

Mészáros Géza

Szolnok belvárosában az augusztus 20-i nemzeti ünnep, a Szent István-nap programjainak zavartalan lebonyolítása miatt már augusztus 18-tól, hétfő késő délutántól útlezárásokra és forgalmi rend változásokra számíthatnak a járművezetők. A módosulásokról Szolnok város hivatalos közösségi oldala számolt be.
 

Útlezárások Szolnokon
Útlezárásokra figyelmeztetnek Szolnokon. Hétfőtől csütörtökig megváltozik a járműforgalmi rend a belvárosban az augusztus 20-i programok miatt
Forrás: ÚN-archív

Augusztus 18-án, 18 órától a Kreutzer Balázs közt és a Szapáry úti óvoda melletti utat lezárják.

Augusztus 19-én 12 órától a Szapáry úton (a Sóház út és a Templom út kereszteződése is) teljes útlezárás lép érvénybe. A zárások idején az Óvoda utca és a Magyar utca kétirányú lesz, a Kossuth téren a forgalom mindkét irányban engedélyezett.

Augusztus 20-án, egész napon át, a Szapáry úton a kerékpár- és rollerforgalom is tilos lesz!

Augusztus 20-án reggel 8 órától éjfélig a Tiszavirág gyaloghidat is lezárják, eközben a városi Tisza-hídon a gyalogosforgalmat korlátozzák a tűzijáték idején.

Az útlezárások idején a parkolás is nehezül

Az útlezárások idejére parkolási tilalmat is bevezet a város. A zárások idején a Magyar utcában és a Szapáry utcában sem lehet parkolni. Ez idő alatt az ajánlott parkolási lehetőségek: Tiszaliget, Szigligeti út, Táncsics út, Vármegyeháza parkolója, Árkád parkoló, Pelikán Bevásárlóközpont, környező utcák.

A menetrendszerűen közlekedő autóbuszok is terelőutakon járnak majd. Augusztus 19-én 12 órától augusztus 21-én 12 óráig az 1A és az 1Y jelű járatok a Mártírok útja–József Attila út–Boldog Sándor István krt.–Baross út útvonalon közlekednek.

 

