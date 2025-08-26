Rossz hír érkezik a sofőrök számára, így alakul a benzin és a gázolaj ára

Szerdán ismét emelkednek az üzemanyagárak: a nagykereskedelmi árak a benzin és a gázolaj esetében is bruttó 2-2 forinttal nőnek – olvasható a Holtankoljak.hu oldalán.

Egyelőre nem tört meg a trend, a múlt heti, több mint 4 százalékos visszaesés után az olajárak hétfőn is estek

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: Illusztráció

Milyen üzemanyagárra számíthatunk?

A mai napon, 2025. augusztus 26-án az átlagárak a következőképp alakulnak:

95-ös benzin: 585 Ft/liter

Gázolaj: 591 Ft/liter

Az újabb áremeléssel folytatódik a hónap eleje óta tartó drágulási tendencia, így a hét közepétől ismét mélyebben kell a pénztárcába nyúlni tankoláskor.