Benzinár figyelő
1 órája
Rossz hír érkezik a sofőrök számára, így alakul a benzin és a gázolaj ára
Szerdától ismét drágábban tankolhatunk: a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 2-2 forinttal emelkedik, így tovább folytatódik az üzemanyagok árának növekedése.
Szerdán ismét emelkednek az üzemanyagárak: a nagykereskedelmi árak a benzin és a gázolaj esetében is bruttó 2-2 forinttal nőnek – olvasható a Holtankoljak.hu oldalán.
Milyen üzemanyagárra számíthatunk?
A mai napon, 2025. augusztus 26-án az átlagárak a következőképp alakulnak:
95-ös benzin: 585 Ft/liter
Gázolaj: 591 Ft/liter
Az újabb áremeléssel folytatódik a hónap eleje óta tartó drágulási tendencia, így a hét közepétől ismét mélyebben kell a pénztárcába nyúlni tankoláskor.
