Rossz hír érkezik a sofőrök számára, így alakul a benzin és a gázolaj ára

Szerdától ismét drágábban tankolhatunk: a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 2-2 forinttal emelkedik, így tovább folytatódik az üzemanyagok árának növekedése.

Szerdán ismét emelkednek az üzemanyagárak: a nagykereskedelmi árak a benzin és a gázolaj esetében is bruttó 2-2 forinttal nőnek – olvasható a Holtankoljak.hu oldalán.

SPS_0557
Egyelőre nem tört meg a trend, a múlt heti, több mint 4 százalékos visszaesés után az olajárak hétfőn is estek
Fotó: Sipeki Péter / Forrás: Illusztráció

Milyen üzemanyagárra számíthatunk?

A mai napon, 2025. augusztus 26-án az átlagárak a következőképp alakulnak:

95-ös benzin: 585 Ft/liter

Gázolaj: 591 Ft/liter

Az újabb áremeléssel folytatódik a hónap eleje óta tartó drágulási tendencia, így a hét közepétől ismét mélyebben kell a pénztárcába nyúlni tankoláskor.

 

