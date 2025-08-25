augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vacsora Fehérben

1 órája

Szolnok fehérbe öltözött, ilyen volt a különleges este – galériával

Címkék#Szolnok#Fehér Vacsora#közösségi élmény

Vasárnap ismét fehérben pompázott a szolnoki Kossuth tér. Ötödik alkalommal rendezték meg a Fehér Vacsorát Szolnokon, amely évről évre egyre több résztvevőt vonz.

Kiss János

Vasárnap ismét megrendezték a Vacsora Fehérben programot a Kossuth téren, amelyhez évről évre egyre többen csatlakoznak. A Fehér Vacsora, avagy Diner en Blanc 33 éve indult hódító útjára Párizsból, Szolnokon 2021-ben tartották meg először.

Vacsora Fehérben Szolnokon
Vacsora Fehérben már négy éve Szolnokon
Fotó: Kiss János

Vacsora Fehérben, ahol a közösség épül 

A kezdeményezést Gáspár István atya, a Belvárosi Római Katolikus Egyházközség plébánosa honosította meg. A Franciaországból útjára indult hagyománynak két legfontosabb szabálya a fehér szín és a jókedv. Fehérbe öltözve, virággal, gyertyával díszített fehér asztaloknál mindenki a magával hozott ételt, italt fogyasztja el, kötetlenül beszélgetve, ismerkedve, barátkozva, miközben egymást kínálgatják az asztaltársaságok. 

A világ számos pontján kedveltté vált szokást a szolnokiak is gyorsan megszerették. A szervezők nem titkolt célja a közösség építése, hogy a város apraja-nagyja együtt töltsön egy estét. A kellemes hangulat megteremtéséhez az est folyamán közreműködtek az Ádám Jenő Zeneiskola fuvola tanszakos növendékei: Megyes Boglárka, Szurmai Léna és Bagi Vivien. Az Ádám Jenő Tanerő Band tagjai: Szabó Katalin (zongora), Péli Ildikó (fuvola) és Németh Kornél (cselló). 

Vacsora Fehérben 2025-ben is

Fotók: Kiss János

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu