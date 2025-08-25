Szolnok fehérbe öltözött, ilyen volt a különleges este – galériával

Vasárnap ismét megrendezték a Vacsora Fehérben programot a Kossuth téren, amelyhez évről évre egyre többen csatlakoznak. A Fehér Vacsora, avagy Diner en Blanc 33 éve indult hódító útjára Párizsból, Szolnokon 2021-ben tartották meg először.

Vacsora Fehérben már négy éve Szolnokon

Fotó: Kiss János

Vacsora Fehérben, ahol a közösség épül

A kezdeményezést Gáspár István atya, a Belvárosi Római Katolikus Egyházközség plébánosa honosította meg. A Franciaországból útjára indult hagyománynak két legfontosabb szabálya a fehér szín és a jókedv. Fehérbe öltözve, virággal, gyertyával díszített fehér asztaloknál mindenki a magával hozott ételt, italt fogyasztja el, kötetlenül beszélgetve, ismerkedve, barátkozva, miközben egymást kínálgatják az asztaltársaságok.

A világ számos pontján kedveltté vált szokást a szolnokiak is gyorsan megszerették. A szervezők nem titkolt célja a közösség építése, hogy a város apraja-nagyja együtt töltsön egy estét. A kellemes hangulat megteremtéséhez az est folyamán közreműködtek az Ádám Jenő Zeneiskola fuvola tanszakos növendékei: Megyes Boglárka, Szurmai Léna és Bagi Vivien. Az Ádám Jenő Tanerő Band tagjai: Szabó Katalin (zongora), Péli Ildikó (fuvola) és Németh Kornél (cselló).