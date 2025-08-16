Megvan, mikor kezdődhet a jászberényi vasútállomás felújítása, mutatjuk a legújabb részleteket

Közel 15 milliárd forintos keretösszegű állomásfelújítási programot indított a MÁV-csoport. Ennek keretében megújul a jászberényi vasútállomás is. Mutatjuk, hogy várhatóan mikor kezdődik a beruházás és milyen fejlesztések valósulnak meg.

A MÁV-csoport országos állomásfelújítási programja keretében újulhat meg a jászberényi vasútállomás

Fotó: Pesti József

Nagy változás előtt áll a jászberényi vasútállomás

– 2025 őszén elindul a jászberényi vasútállomás felújítása – tájékoztatott közösségi oldalán Pócs János. A Jászság országgyűlési képviselője közölte azt is, hogy a fejlesztés részeként kicserélik a külső nyílászárókat, korszerűsítik a mosdókat, valamint új, modern kerékpártároló épül és megvalósul az épület akadálymentesítése. – Célunk, hogy az állomás minden utas számára kényelmesebb, biztonságosabb és barátságosabb hely legyen – tette hozzá a politikus.

A MÁV-csoport a több mint 30 helyszínt érintő programot saját forrásokból, valamint a Magyar Falu Programból valósítja meg.