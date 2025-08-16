augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

55 perce

Megvan, mikor kezdődhet a jászberényi vasútállomás felújítása, mutatjuk a legújabb részleteket

Címkék#részlet#keretösszegű#máv#épület

Mint azt korábban megírtuk, a MÁV-csoport országos állomásfelújítási programot indított, mely 14 vármegyében több mint 30 helyszínt érint. A jászberényi vasútállomást is érinti a fejlesztés, amelynek részleteiről Pócs János országgyűlési képviselő számolt be közösségi oldalán.

Illés Anita

Közel 15 milliárd forintos keretösszegű állomásfelújítási programot indított a MÁV-csoport. Ennek keretében megújul a jászberényi vasútállomás is. Mutatjuk, hogy várhatóan mikor kezdődik a beruházás és milyen fejlesztések valósulnak meg. 

Megújul a vasútállomás épülete
A MÁV-csoport országos állomásfelújítási programja keretében újulhat meg a jászberényi vasútállomás 
Fotó: Pesti József

Nagy változás előtt áll a jászberényi vasútállomás 

– 2025 őszén elindul a jászberényi vasútállomás felújítása – tájékoztatott közösségi oldalán Pócs János. A Jászság országgyűlési képviselője közölte azt is, hogy a fejlesztés részeként kicserélik a külső nyílászárókat, korszerűsítik a mosdókat, valamint új, modern kerékpártároló épül és megvalósul az épület akadálymentesítése. – Célunk, hogy az állomás minden utas számára kényelmesebb, biztonságosabb és barátságosabb hely legyen – tette hozzá a politikus.

A MÁV-csoport a több mint 30 helyszínt érintő programot saját forrásokból, valamint a Magyar Falu Programból valósítja meg. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu