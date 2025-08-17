Vissza a jövőbe – vasúttörténeti előadások várják az érdeklődőket Tiszavárkonyban

Augusztus 18-án is érdekes programokat kínál a Szolnoki Kézműves Körért és a Tisza-mente Népművészetéért Alapítvány Öregdiák Családos Kézműves Tábora.

Forrás: természetjaro.hu

Hétfőn délután fél négykor Balla Tibor Vass Lajos-díjas népzenész tekerőlant muzsikáját hallhatja a nagyérdemű Tiszavárkonyban a Közösségi Színtéren. Négy órakor „Vissza a jövőbe" A gőzvasalótól a gőzmozdonyig Csörögi Gábor vetítéses előadása kezdődik.

Ötkor pódiumbeszélgetés kezdődik: Egy szabadtéri vasúti múzeum története – A gondolattól a megvalósulásig címmel. Virág József, Tiszajenő volt polgármestere beszélget Deák Péterrel, az alapítvány elnökével.

Az előadás után közös kirándulás indul a Vasúti múzeumhoz Tiszajenőre.