Véradások a Jászkunságban augusztus 11. és 15. között

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Véradás a Jászkunságban

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Túrkeve , Túrkeve Művelődési Ház (Táncsics u. 16.) augusztus 11. 09:00 - 12:00

, Túrkeve Művelődési Ház (Táncsics u. 16.) augusztus 11. 09:00 - 12:00 Karcag , Karcag Déryné Művelődési Közp. (Dózsa György u. 5-7.) augusztus 12. 08:00 - 11:30

, Karcag Déryné Művelődési Közp. (Dózsa György u. 5-7.) augusztus 12. 08:00 - 11:30 Szolnok , Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) augusztus 13. 08:00 - 15:00

, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) augusztus 13. 08:00 - 15:00 Tiszaföldvár , Tiszaföldvár Művelődési Ház (Malom u. 1.) augusztus 14. 09:00 - 15:00

, Tiszaföldvár Művelődési Ház (Malom u. 1.) augusztus 14. 09:00 - 15:00 Szolnok (Szandaszőllős), Szandaszőlősi Művelődési Ház Szolnok (Simon Ferenc út 32.) augusztus 15. 13:00 - 16:30

Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.

Véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!