Helyszínek, időpontok
1 órája
Véradások a Jászkunságban augusztus 11. és 15. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért a Jászkunságban.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Túrkeve, Túrkeve Művelődési Ház (Táncsics u. 16.) augusztus 11. 09:00 - 12:00
- Karcag, Karcag Déryné Művelődési Közp. (Dózsa György u. 5-7.) augusztus 12. 08:00 - 11:30
- Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) augusztus 13. 08:00 - 15:00
- Tiszaföldvár, Tiszaföldvár Művelődési Ház (Malom u. 1.) augusztus 14. 09:00 - 15:00
- Szolnok (Szandaszőllős), Szandaszőlősi Művelődési Ház Szolnok (Simon Ferenc út 32.) augusztus 15. 13:00 - 16:30
Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.
Véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre