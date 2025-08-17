augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Véradások a Jászkunságban augusztus 18. és 22. között

A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért a Jászkunságban.

Szoljon.hu

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock
  • Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) augusztus 18. 08:00–15:00
  • Törökszentmiklós, Törökszentmiklós Ipolyi Kulturális Kp. (Pánty u. 2-6.) augusztus 19. 08:00–12:00
  • Jászfényszaru, Pet.Sánd.Műv.Ház és Könyvt.Jászfényszaru (Szent István út 1.) augusztus 21. 12:00–17:00
  • Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) augusztus 22. 08:00–15:00

Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.

Véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját! 

Országos Vérellátó Szolgálat

 

