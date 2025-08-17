Helyszínek, időpontok
3 órája
Véradások a Jászkunságban augusztus 18. és 22. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért a Jászkunságban.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) augusztus 18. 08:00–15:00
- Törökszentmiklós, Törökszentmiklós Ipolyi Kulturális Kp. (Pánty u. 2-6.) augusztus 19. 08:00–12:00
- Jászfényszaru, Pet.Sánd.Műv.Ház és Könyvt.Jászfényszaru (Szent István út 1.) augusztus 21. 12:00–17:00
- Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) augusztus 22. 08:00–15:00
Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.
Véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!
Országos Vérellátó Szolgálat
