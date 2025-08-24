Véradások a Jászkunságban augusztus 25. és 30. között

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Véradás a Jászkunságban

Tiszafüred , Tiszafüred Művelődési Ház (Örvényi út 6.) augusztus 25. 08:30 - 11:30

Szolnok , Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) augusztus 26. 08:00 - 15:00

Szolnok , Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) augusztus 27. 08:00 - 17:00

Szolnok , Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) augusztus 28. 08:00 - 15:00

Újszász , Újszász Vörösmarty Általános Iskola (Kossuth u. 13.) augusztus 29. 08:00 - 11:30

Szolnok, Aba-Novák Agóra (Hild János tér 1.) augusztus 30. 08:00 - 17:30

Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.

Véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!

Országos Vérellátó Szolgálat