Helyszínek, időpontok
3 órája
Véradások a Jászkunságban augusztus 25. és 30. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért a Jászkunságban.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Jászdózsa, Művelődési Ház Jászdózsa (Széchenyi u. 1.) szeptember 1. 09:30 - 12:00
- Jászszentandrás, Jászszentandrás Művelődési Ház (Rákóczi út 92.) szeptember 1. 13:30 - 15:30
- Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 3. 08:00 - 17:00
- Jászapáti, Jászapáti Közösségi Ház (István király u. 2-4.) szeptember 4. 12:30 - 16:30
- Jászárokszállás, Jászárokszállás Művelődési Ház (Árpád tér 1.) szeptember 5. 09:00 - 14:30
- Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 6. 08:00 - 14:00
Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.
Véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!
