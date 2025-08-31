Véradások a Jászkunságban augusztus 25. és 30. között

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Véradás a Jászkunságban

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Jászdózsa , Művelődési Ház Jászdózsa (Széchenyi u. 1.) szeptember 1. 09:30 - 12:00

, Művelődési Ház Jászdózsa (Széchenyi u. 1.) szeptember 1. 09:30 - 12:00 Jászszentandrás , Jászszentandrás Művelődési Ház (Rákóczi út 92.) szeptember 1. 13:30 - 15:30

, Jászszentandrás Művelődési Ház (Rákóczi út 92.) szeptember 1. 13:30 - 15:30 Szolnok , Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 3. 08:00 - 17:00

, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 3. 08:00 - 17:00 Jászapáti , Jászapáti Közösségi Ház (István király u. 2-4.) szeptember 4. 12:30 - 16:30

, Jászapáti Közösségi Ház (István király u. 2-4.) szeptember 4. 12:30 - 16:30 Jászárokszállás , Jászárokszállás Művelődési Ház (Árpád tér 1.) szeptember 5. 09:00 - 14:30

, Jászárokszállás Művelődési Ház (Árpád tér 1.) szeptember 5. 09:00 - 14:30 Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21) szeptember 6. 08:00 - 14:00

Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.

Véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!