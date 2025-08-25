1 órája
Abony kapja a legnagyobb részt a Versenyképes Járások program támogatásából – hat település nyert összesen 249 millió forintot
Újabb fejlesztés valósulhat meg Abonyban. A Versenyképes Járások programnak köszönhetően több millió forintos támogatást nyert el a település.
A Versenyképes Járások program keretében Abony, Ceglédbercel, Csemő, Jászkarajenő, Tápiószőlős és Újszilvás önkormányzatai összesen mintegy 249 millió forintos támogatásban részesülnek. Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint a legnagyobb hányad Abonyhoz kerül. Mutatjuk, hogy milyen fejlesztések valósulhatnak meg a hat településen!
Versenyképes Járások: Abonyba érkezik a legnagyobb támogatás
Abony jelentős, mintegy 75 millió forintos fejlesztési forráshoz jut a Versenyképes Járások program keretében – tájékoztatott Pető Zsolt polgármester. Mint elmondta, dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter hivatalos levelében értesítette arról, hogy Abony önkormányzata és konzorciumi partnerei lettek a pályázat nyertesei. A támogatói okiratot augusztus 14-én adta át a polgármesteri hivatal dísztermében Földi László országgyűlési képviselő, valamint dr. Nyíkos Tamástól, a Ceglédi Járási Hivatal vezetője.
Összesen 249 900 000 forint támogatást nyert el a hat település:
- Abony Város Önkormányzata 75 035 104 forintot;
- Csemő Község Önkormányzata 38 122 337 forintot;
- Ceglédbercel Község Önkormányzata 37 381 000 forintot;
- Jászkarajenő Község Önkormányzat 35 328 921 forintot;
- Újszilvás Község Önkormányzata 32 746 950 forintot;
- Tápiószőlős Község Önkormányzata 31 285 688 forintot.
Jelentős fejlesztések valósulhatnak meg
Pető Zsolt polgármester kiemelte, hogy a közös munka és az összefogás meghozta a gyümölcsét, hiszen a pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően a térségben jelentős fejlesztések indulhatnak el.
- Abonyban a termál- és strandfürdő fejlesztése, valamint a Somogyi Imre Általános Iskolához tartozó, Csillag Zsigmond úti járdaszakasz felújítása valósul meg.
- Csemőben az ökocentrum fejlesztése és a külterületi közvilágítás kiépítése történik meg.
- Ceglédbercelen a szaunás élményturizmus fejlesztése mellett a közvilágítás fejlesztése szerepel a tervek között.
- Jászkarajenőn a lovascentrum eszközfejlesztése, szálláshely-tervezés, közvilágítás-fejlesztés, valamint traffibox és forgalomlassító küszöbök telepítése várható.
- Tápiószőlősön és Újszilváson szálláshely- és kerékpárút-tervezés, valamint a térfigyelő rendszer bővítése valósulhat meg.
