Abony kapja a legnagyobb részt a Versenyképes Járások program támogatásából – hat település nyert összesen 249 millió forintot

A Versenyképes Járások program keretében Abony, Ceglédbercel, Csemő, Jászkarajenő, Tápiószőlős és Újszilvás önkormányzatai összesen mintegy 249 millió forintos támogatásban részesülnek. Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint a legnagyobb hányad Abonyhoz kerül. Mutatjuk, hogy milyen fejlesztések valósulhatnak meg a hat településen!

A Versenyképes Járások programnak köszönhetően jelentős fejlesztés valósulhat meg Abonyban a közeljövőben

Versenyképes Járások: Abonyba érkezik a legnagyobb támogatás

Abony jelentős, mintegy 75 millió forintos fejlesztési forráshoz jut a Versenyképes Járások program keretében – tájékoztatott Pető Zsolt polgármester. Mint elmondta, dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter hivatalos levelében értesítette arról, hogy Abony önkormányzata és konzorciumi partnerei lettek a pályázat nyertesei. A támogatói okiratot augusztus 14-én adta át a polgármesteri hivatal dísztermében Földi László országgyűlési képviselő, valamint dr. Nyíkos Tamástól, a Ceglédi Járási Hivatal vezetője.

Összesen 249 900 000 forint támogatást nyert el a hat település:

Abony Város Önkormányzata 75 035 104 forintot;

Csemő Község Önkormányzata 38 122 337 forintot;

Ceglédbercel Község Önkormányzata 37 381 000 forintot;

Jászkarajenő Község Önkormányzat 35 328 921 forintot;

Újszilvás Község Önkormányzata 32 746 950 forintot;

Tápiószőlős Község Önkormányzata 31 285 688 forintot.

A támogatói okiratot Földi László országgyűlési képviselő, valamint dr. Nyíkos Tamás adta át

Jelentős fejlesztések valósulhatnak meg

Pető Zsolt polgármester kiemelte, hogy a közös munka és az összefogás meghozta a gyümölcsét, hiszen a pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően a térségben jelentős fejlesztések indulhatnak el.