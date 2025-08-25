augusztus 25., hétfő

1 órája

Abony kapja a legnagyobb részt a Versenyképes Járások program támogatásából – hat település nyert összesen 249 millió forintot

Címkék#fejlesztés#Versenyképes Járások#program

Újabb fejlesztés valósulhat meg Abonyban. A Versenyképes Járások programnak köszönhetően több millió forintos támogatást nyert el a település.

Nyitrai Fanni

A Versenyképes Járások program keretében Abony, Ceglédbercel, Csemő, Jászkarajenő, Tápiószőlős és Újszilvás önkormányzatai összesen mintegy 249 millió forintos támogatásban részesülnek. Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint a legnagyobb hányad Abonyhoz kerül. Mutatjuk, hogy milyen fejlesztések valósulhatnak meg a hat településen! 

Versenyképes Járások programban nyert támogatást Abony
A Versenyképes Járások programnak köszönhetően jelentős fejlesztés valósulhat meg Abonyban a közeljövőben
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Versenyképes Járások: Abonyba érkezik a legnagyobb támogatás

Abony jelentős, mintegy 75 millió forintos fejlesztési forráshoz jut a Versenyképes Járások program keretében – tájékoztatott Pető Zsolt polgármester. Mint elmondta, dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter hivatalos levelében értesítette arról, hogy Abony önkormányzata és konzorciumi partnerei lettek a pályázat nyertesei. A támogatói okiratot augusztus 14-én adta át a polgármesteri hivatal dísztermében Földi László országgyűlési képviselő, valamint dr. Nyíkos Tamástól, a Ceglédi Járási Hivatal vezetője. 

Összesen 249 900 000 forint támogatást nyert el a hat település:

  • Abony Város Önkormányzata 75 035 104 forintot;
  • Csemő Község Önkormányzata 38 122 337 forintot;
  • Ceglédbercel Község Önkormányzata 37 381 000 forintot;
  • Jászkarajenő Község Önkormányzat 35 328 921 forintot;
  • Újszilvás Község Önkormányzata 32 746 950 forintot;
  • Tápiószőlős Község Önkormányzata 31 285 688 forintot.
Versenyképes Járások program támogatói okiratát vehette át Pető Zsolt
A támogatói okiratot Földi László országgyűlési képviselő, valamint dr. Nyíkos Tamás adta át
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Jelentős fejlesztések valósulhatnak meg

Pető Zsolt polgármester kiemelte, hogy a közös munka és az összefogás meghozta a gyümölcsét, hiszen a pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően a térségben jelentős fejlesztések indulhatnak el.

  • Abonyban a termál- és strandfürdő fejlesztése, valamint a Somogyi Imre Általános Iskolához tartozó, Csillag Zsigmond úti járdaszakasz felújítása valósul meg.
  • Csemőben az ökocentrum fejlesztése és a külterületi közvilágítás kiépítése történik meg. 
  • Ceglédbercelen a szaunás élményturizmus fejlesztése mellett a közvilágítás fejlesztése szerepel a tervek között.
  • Jászkarajenőn a lovascentrum eszközfejlesztése, szálláshely-tervezés, közvilágítás-fejlesztés, valamint traffibox és forgalomlassító küszöbök telepítése várható.
  • Tápiószőlősön és Újszilváson szálláshely- és kerékpárút-tervezés, valamint a térfigyelő rendszer bővítése valósulhat meg.

 

