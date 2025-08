Számos fejlesztés készül Törökszentmiklóson, elmondták a részleteket

A Versenyképes Járások Programnak köszönhetően a vármegyébe érkező 2,5 milliárd forintból a törökszentmiklósi, mezőtúri és kunszentmártoni járások összesen 250 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A miklósi városháza épületében tartott eseményen a három járás polgármesterei vették át a támogatói okleveleket, melyeket Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő, dr. Berkó Attila főispán, és dr. Fazekas Gábor Gyula, a vármegyei közgyűlés elnöke adtak át.

Törökszentmiklós polgármestere, Marót Imre is átvehette a Versenyképes Járások Program támogatási oklevelét.

Fotó: Beküldött

Versenyképes Járások Program – ezekre a fejlesztésekre költi a támogatást Törökszentmiklós

A fejlesztésekre fordítható összegről szóló támogatói döntést Törökszentmiklós polgármestere, Markót Imre vette át. A programnak köszönhetően már el is indult a fejlesztések előkészítése: a tervek szerint az EGYMI udvarán új parkolók kialakítása kezdődhet meg hamarosan, a korábbi szülőotthon helyén létrejövő beruházás engedélyezési és kiviteli tervei már készülnek. A projekt illeszkedik a Szemere Bertalan utca zöldfelületi megújítását célzó átfogó koncepcióhoz is, amely többek között az Almásy utca irányába történő megnyitást, valamint az EGYMI környezetének rendezésidéét is tartalmazza.

A Versenyképes Járások Program része annak a kormányzati törekvésnek, amely az ország minden szegletét az európai fejlettségi szinthez kívánja közelíteni. Ennek érdekében az iparűzési adó növekményéből létrehozott Területfejlesztési Alapból visszaosztott források biztosítják, hogy azok a térségek is fejlődhessenek, ahol kevesebb a helyi adóbevétel. A program azonban nemcsak fejlesztési forrást jelent, hanem összefogást és hosszú távú térségi fejlődést is elősegít. Célja nem csupán a helyi beruházások ösztönzése, hanem egy új, együttműködésen alapuló fejlesztési kultúra kialakítása is.

Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő közösségi oldalán kiemelte:

A polgármesterek konstruktív együttműködése megmutatta, hogy településeink vezetői képesek korrekt módon, egymást támogatva dolgozni. Sok sikert kívánok a projektek megvalósításához!

Az idei „próbaév” után a tapasztalatok figyelembevétele mellett a kormány 2026-ban is tervezi a Versenyképes Járások Program megvalósítását, melyre már az idei költségvetésből elkülönítettek 65 milliárd forintot. Ezzel pedig hosszútávon is biztosíthatják az ország és a vármegye fejlődését.