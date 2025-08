Színes csodák az abonyi kertekben – mutatjuk a gyönyörű fotókat

A „Virágos Abony 2025” pályázat keretében a nevezők nemcsak értékes ajándékokat nyerhetnek, hanem a Legvirágosabb Ház, a Legvirágosabb Intézmény és a Legvirágosabb Vállalkozás címeket is megkaphatják. Ennek köszönhetően káprázatos kertekben járt az elmúlt időszakban a zsűri, és hamarosan fény derül az egyes kategóriák első három helyezettjeinek kilétére is.

A Virágos Abonyért pályázat zsűrije Árpás Mónika kertjébe is ellátogatott, aki már több alkalommal is részt vett a versenyen

Forrás: ABONY.HU

Virágos Abonyért pályázat

A felhívás célja, hogy nyilvánosan is elismerjék azokat az abonyi lakosokat, szervezeteket, intézményeket és vállalkozásokat, akik sokat tesznek a város megjelenésének szebbé és színesebbé tételéért. Lőrinczy Veronika, Abony város sajtóreferensének tájékoztatása szerint idén is sokan szeretnék a megtisztelő címeket elnyerni.

A Harmatosvölgyi Rendezvényközpont és Irodalmi Kávézó tulajdonosai is neveztek a pályázatra

Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

— Tizennégy pályázónk volt idén a Virágos Abony versenyen. Az eredményhirdetés augusztus közepén, ünnepélyes keretek közt történik meg. Nagy örömünkre több abonyi vállalkozás és intézmény is pályázott — mesélte Abony sajtóreferense.

Mucsányi Tibor idén pályázott először. A zsűri nagy örömmel kereste fel a férfit otthonában

Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Az elnyerhető díjak mellett értékes ajándékokkal is jutalmazzák az abonyi nevezők munkáját, ugyanis összesen 210 ezer forintot osztanak szét a három kategória első három helyezettjei között. A Legvirágosabb Ház díj első helyezettje akár 25 ezer forintos pénzjutalomban is részesülhet, míg a Legvirágosabb Intézmény és a Legvirágosabb Vállalkozás kategória győztesei fejenként 20 ezer forintot nyerhetnek. Emellett három különdíjat is kiosztanak a szervezők, ezek egyenként 10 ezer forint értékűek.