Erőteljes, kellemetlen szag csapta meg a lakók orrát, hamarosan a bűz forrását is megtalálták

A vízelvezető árokból áradó szag annyira erőteljes volt, hogy egy lakos elmondása szerint még az ablakokat sem tudták kinyitni. Később kiderült, hogy a kibetonozott árokba szennyvíz került.

A vízelvezető árok szennyvízzel telt meg

Fotó: Beküldött

Szennyvíz szivárgott egy ceglédi vízelvezető árokba

Egy ceglédi férfi hétfőn számolt be arról az egyik térségi Facebook-csoportban, hogy erőteljes szagra lett figyelmes a környékükön. Mint kiderült, az árokba szennyvíz szivárgott. Elmondása szerint a jelenséget már a tavalyi évben is tapasztalta.

— Akkor is, és most is úgy lettem rá figyelmes, hogy szennyvíz szag volt, mikor az utcára léptem. Következő nap már látszott a kibetonozott elvezető árokban, hogy a Vadász utca és az Oroszlán utca sarkánál, ahol van egy körülbelül 50 méter hosszú zárt rész, onnan jön — közölte hírportálunkkal a férfi.

Helyszíni fotó a ceglédi Vadász utcából

Fotó: Beküldött

A szoláltató felé is érkezett bejelentés az esetről

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a szolgáltatót is, akikhez hétfőn érkezett bejelentés az esetről. Munkatársaik a helyszínre vonultak, és megállapították, hogy a szennyvízcsatorna-hálózaton dugulás alakult ki. A helyreállítási munkálatokat azonnal megkezdték a szakemberek.

— A hiba elhárítását követően észlelték, hogy a beton falon egy repedés keletkezett, melyen keresztül szivárog a víz, vélhetően a csatornából. A hiba pontos oka még feltárás alatt van. Amint ez megtörténik, megkezdjük a hiba megszüntetését, javítását. A dugulás elhárításával az átszivárgás is megszűnt — tájékoztatott a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Üzemeltetési Osztálya.