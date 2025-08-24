augusztus 24., vasárnap

Vizes élőhely

1 órája

Gépek helyett magyar tarkák jeleskednek az inváziós fajok visszaszorításában a jászkunsági élőhelyen

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság június 19-én kezdte meg a Kisköre-Tiszasüly között található Akolháti terület elárasztását. A területen két hónap alatt változatos vizes élőhely alakult ki. Biológusok vizsgálták a megjelenő élőlényeket.

Rimóczi Ágnes

A Kisköre-Tiszasüly között található Akolháti terület elárasztásával 7,25 hektárnyi terület került vízborítás alá ezen a nyáron. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Regionális laboratóriumának biológusai a terepen vizsgálták a vizes élőhelyet, és kedvező tapasztalatokról számoltak be.

vizes élőhely Kisköre és Tiszasüly között
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság június 19-én kezdte meg a Kisköre-Tiszasüly között található Akolháti terület elárasztását. A területen két hónap alatt változatos vizes élőhely alakult ki
Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

A vízügyi hatóság tájékoztatása szerint a vizet a Tisza-tóból kiinduló Jászsági-főcsatornán keresztül, gravitációs úton engedték a területre. Az eltelt szűk két hónap alatt a kiengedett víz minősége, a terület növény- és állatvilága is jelentősen átalakult.

Ezt vizsgálta Sólyom Norbert és Csépes Eduárd, az igazgatóság biológusai.

Szitakötők és piócák leltek otthonra

– Az állatvilág a makroszkopikus vízi gerinctelen szervezetekben meglehetősen diverz. Ennek leglátványosabb tagjai a nagy szitakötők alrendjébe tartoznak, melyekből az augusztusi felmérés során sok egyedet sikerült fognunk. A szitakötők mellett kimutattuk a csíkbogárfélék, a piócák, árvaszúnyogok, csípőszúnyogok, vízi poloskák és vízibogarak jelenlétét is, ám ezek pontos fajmeghatározása még folyamatban van – számoltak be a szakemberek.

Halak is megjelentek a vizes élőhelyen

Hozzátették, ahogyan a hatóság honlapján olvasható: a területen eddig két alkalommal végeztek elektromos halászgéppel felmérést.

– Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a területet elsősorban nem halas élőhely létrehozására árasztottuk el. A sekély vízmélységből és sok halfaj számára kedvezőtlen vízkémiai értékekből adódóan, a területen vélhetően nem fog kialakulni egy fajgazdag halközösség – hangsúlyozták.

Ennek ellenére vizsgálataik során összesen négy halfaj 300 egyedét tudták kimutatni.

hal élőhely
Halak is voltak szép számmal
Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

– A legnagyobb egyedszámban a védett szivárványos ökle került elő, mely a halközösség 95 százalékát tette ki. Kis számban került elő dévérkeszeg ivadék és az invazív naphal ivadék. Ezeknek a halfajoknak azonban ez az élettér meglehetősen kedvezőtlen, így tartós megmaradásukra, illetve önfenntartó állományukra valószínűleg nem lehet számítani. A negyedik halfaj, amelyet kimutattunk, a szintén védett réti csík, amelyből egy ivadék egyed került elő – részletezték a szakemberek, akik elárulták: a réti csík számára az itt fennálló környezeti feltételek kedvezőek, és tartós vízborítottság esetén, a faj erős, önfenntartó populációjának kialakulása várható.

A beszámolóból kiderült: az elektromos halászgéppel végzett felmérés során kétéltűek is nagy számban kerültek elő. Ezekből a leggyakoribb a kecskebéka, kis számban kerültek elő a barna ásóbéka ebihalai, valamint a tarajos gőte nyolc egyede.

vizes élőhely tarajos gőte
Nyolc tarajos gőtét is találtak a biológusok
Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Gázló- és parti madarak is vendégeskednek

A sekély vizű területen gyakori vendégek a különböző vizes élőhelyekhez kötődő madárfajok is.

A gázló madarak közül a fehér gólya, a fekete gólya, a kis kócsag és a nagykócsag rendszeresen megfigyelhetőek. A parti madarak közül

  • a pajzsos cankó,
  • a réti cankó és
  • a bíbic is tartósan jelen van területen.

A legeltetett tehenek szerepe jelentős

Érdemes még megemlíteni, hogy az elárasztott területen harminc magyar tarka marhát legeltetnek, aminek a jövőben is kiemelt szerepe lesz az élőhely fenntartásában. A legeltetés és taposás sekély vizes élőhelyeken nem csak a biodiverzitás fenntartásában segíthet, hanem hatékony eszköz lehet bizonyos inváziós növényfajok visszaszorítására is – emelte ki a két biológus.

Mint mondták: ezek a módszerek különösen ott működnek jól, ahol gépi beavatkozás nehezen kivitelezhető vagy nem kívánatos. A tehenek a taposásukkal olyan inváziós fajokat tudnak visszaszorítani, mint például gyalogakác, selyemkóró vagy a kanadai aranyvessző.

Változott a víz oldott oxigéntartalma

A terület vízminőségének legszembetűnőbb változása az oldott oxigén értékek csökkenésében mutatkozott meg.

– A Jászsági-főcsatornában lévő víz oldott oxigéntartalma 4,8 mg/l, ami 62 százalékos telítettségnek felel meg a felszínen mért 27 °C vízhőmérséklet mellett. Az Akolháton szétterülő víz hőmérséklete 25°C volt, oldott oxigén tartalma 2,5 mg/l, ami 25 százalékos oldott oxigén telítettségnek felel meg. A víz oldott oxigéntartalma az elárasztott területen a felére csökkent, ami a vízben lévő szerves anyagok bomlásának következménye – olvasható az igazgatóság tájékoztatásából.

 

 

