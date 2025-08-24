Gépek helyett magyar tarkák jeleskednek az inváziós fajok visszaszorításában a jászkunsági élőhelyen

A Kisköre-Tiszasüly között található Akolháti terület elárasztásával 7,25 hektárnyi terület került vízborítás alá ezen a nyáron. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Regionális laboratóriumának biológusai a terepen vizsgálták a vizes élőhelyet, és kedvező tapasztalatokról számoltak be.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság június 19-én kezdte meg a Kisköre-Tiszasüly között található Akolháti terület elárasztását. A területen két hónap alatt változatos vizes élőhely alakult ki

Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

A vízügyi hatóság tájékoztatása szerint a vizet a Tisza-tóból kiinduló Jászsági-főcsatornán keresztül, gravitációs úton engedték a területre. Az eltelt szűk két hónap alatt a kiengedett víz minősége, a terület növény- és állatvilága is jelentősen átalakult.

Ezt vizsgálta Sólyom Norbert és Csépes Eduárd, az igazgatóság biológusai.

Szitakötők és piócák leltek otthonra

– Az állatvilág a makroszkopikus vízi gerinctelen szervezetekben meglehetősen diverz. Ennek leglátványosabb tagjai a nagy szitakötők alrendjébe tartoznak, melyekből az augusztusi felmérés során sok egyedet sikerült fognunk. A szitakötők mellett kimutattuk a csíkbogárfélék, a piócák, árvaszúnyogok, csípőszúnyogok, vízi poloskák és vízibogarak jelenlétét is, ám ezek pontos fajmeghatározása még folyamatban van – számoltak be a szakemberek.

Halak is megjelentek a vizes élőhelyen

Hozzátették, ahogyan a hatóság honlapján olvasható: a területen eddig két alkalommal végeztek elektromos halászgéppel felmérést.

– Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a területet elsősorban nem halas élőhely létrehozására árasztottuk el. A sekély vízmélységből és sok halfaj számára kedvezőtlen vízkémiai értékekből adódóan, a területen vélhetően nem fog kialakulni egy fajgazdag halközösség – hangsúlyozták.

Ennek ellenére vizsgálataik során összesen négy halfaj 300 egyedét tudták kimutatni.

Halak is voltak szép számmal

Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

– A legnagyobb egyedszámban a védett szivárványos ökle került elő, mely a halközösség 95 százalékát tette ki. Kis számban került elő dévérkeszeg ivadék és az invazív naphal ivadék. Ezeknek a halfajoknak azonban ez az élettér meglehetősen kedvezőtlen, így tartós megmaradásukra, illetve önfenntartó állományukra valószínűleg nem lehet számítani. A negyedik halfaj, amelyet kimutattunk, a szintén védett réti csík, amelyből egy ivadék egyed került elő – részletezték a szakemberek, akik elárulták: a réti csík számára az itt fennálló környezeti feltételek kedvezőek, és tartós vízborítottság esetén, a faj erős, önfenntartó populációjának kialakulása várható.