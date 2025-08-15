3 órája
Tombol a hőség: alig maradt víz a toronyban Jászkarajenőn, ezt tanácsolja a szolgáltató
A rendkívüli hőség miatt vasárnap estére szinte teljesen kiürült a jászkarajenői víztorony, noha sem csőtörés, sem tűzeset nem történt. A szolgáltató a megfontolt vízfelhasználásra hívta fel a lakosok figyelmét.
A Bácsvíz Zrt. hivatalos oldalának tájékoztatása alapján, vasárnap estére a jászkarajenői víztorony szinte teljesen kiürült. A probléma hátterében a megszokottnál jóval kimagaslóbb vízfelhasználás áll, valamint a hőség.
Okos vízfelhasználásra hívták fel a figyelmet
A szolgáltató szerint a víztisztítómű csúcskapacitása óránként 20 köbméter. Ezért ha sokan használnak egyszerre nagyobb mennyiségű vizet – különösen az esti órákban –, a magasabban fekvő vagy távolabb lévő ingatlanokhoz már nem jut el a víz.
Azért, hogy ezt elkerüljék, néhány egyszerűen betartható lépést osztottak meg a lakossággal:
- A közkifolyókat, közkutakat csak indokolt esetben használják.
- A locsolást a hajnali vagy reggeli órákra időzítsék az esti csúcsidőszak helyett.
- A nagyobb mennyiségű vízhasználatot igénylő tevékenységeket szintén a reggeli órákra tervezzék.
- Az esti időszakban csupán annyi vizet használjanak fel, amely feltétlenül szükséges.
