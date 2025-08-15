augusztus 15., péntek

Kánikula

3 órája

Tombol a hőség: alig maradt víz a toronyban Jászkarajenőn, ezt tanácsolja a szolgáltató

Címkék#vízhasználat#csúcsidőszak#lakosság#víz

A rendkívüli hőség miatt vasárnap estére szinte teljesen kiürült a jászkarajenői víztorony, noha sem csőtörés, sem tűzeset nem történt. A szolgáltató a megfontolt vízfelhasználásra hívta fel a lakosok figyelmét.

Nyitrai Fanni

A Bácsvíz Zrt. hivatalos oldalának tájékoztatása alapján, vasárnap estére a jászkarajenői víztorony szinte teljesen kiürült. A probléma hátterében a megszokottnál jóval kimagaslóbb vízfelhasználás áll, valamint a hőség. 

A takarékos vízfelhasználásra szólítottak fel Jászkarajenőn.
A takarékos, megfontolt vízfelhasználás segíthet megelőzni a vízhiányt
Fotó: Illusztráció / Takács József (MW Archív)

Okos vízfelhasználásra hívták fel a figyelmet

A szolgáltató szerint a víztisztítómű csúcskapacitása óránként 20 köbméter. Ezért ha sokan használnak egyszerre nagyobb mennyiségű vizet – különösen az esti órákban –, a magasabban fekvő vagy távolabb lévő ingatlanokhoz már nem jut el a víz.

Azért, hogy ezt elkerüljék, néhány egyszerűen betartható lépést osztottak meg a lakossággal:

  • A közkifolyókat, közkutakat csak indokolt esetben használják.
  • A locsolást a hajnali vagy reggeli órákra időzítsék az esti csúcsidőszak helyett.
  • A nagyobb mennyiségű vízhasználatot igénylő tevékenységeket szintén a reggeli órákra tervezzék. 
  • Az esti időszakban csupán annyi vizet használjanak fel, amely feltétlenül szükséges.

 

