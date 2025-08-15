Tombol a hőség: alig maradt víz a toronyban Jászkarajenőn, ezt tanácsolja a szolgáltató

A Bácsvíz Zrt. hivatalos oldalának tájékoztatása alapján, vasárnap estére a jászkarajenői víztorony szinte teljesen kiürült. A probléma hátterében a megszokottnál jóval kimagaslóbb vízfelhasználás áll, valamint a hőség.

A takarékos, megfontolt vízfelhasználás segíthet megelőzni a vízhiányt

Fotó: Illusztráció / Takács József (MW Archív)

Okos vízfelhasználásra hívták fel a figyelmet

A szolgáltató szerint a víztisztítómű csúcskapacitása óránként 20 köbméter. Ezért ha sokan használnak egyszerre nagyobb mennyiségű vizet – különösen az esti órákban –, a magasabban fekvő vagy távolabb lévő ingatlanokhoz már nem jut el a víz.

Azért, hogy ezt elkerüljék, néhány egyszerűen betartható lépést osztottak meg a lakossággal: