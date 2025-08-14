Ingyen osztják a vizet a buszpályaudvaron és a vasútállomáson is a brutális hőségben Szolnokon

A tartós kánikula miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos, amelyre reagálva a MÁV-csoport augusztus 14-től, csütörtöktől díjmentesen biztosít palackozott vizet utasai számára a forgalmasabb vasút-, HÉV- és buszállomásokon – a készlet erejéig. Mutatjuk a vízosztás jászkunsági helyszíneit.

Országszerte hőségtisztás van érvénybe, így a MÁV felhívja a figyelmet a megfelelő folyadékbevitel fontosságára és vízosztást szervez utasai számára

Forrás: MW Archív

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is vízosztásra kerül sor

Szolnoki vasútállomás: az utasok az ügyfélszolgálaton vehetik át a palackozott vizet.

az utasok az ügyfélszolgálaton vehetik át a palackozott vizet. Szolnoki autóbusz-állomás: a VOLÁN-járatok utasai is hozzájuthatnak az ásványvízhez, amíg a készlet tart.

A vízosztás minden nap 10 és 17 óra között zajlik, és mindaddig tart, amíg a hőségriasztás érvényben van. Az átvételkor a MÁV-csoport arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint mutassák be érvényes menetjegyüket vagy bérletüket.

A MÁV-csoport egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy utazás előtt mindenki gondoskodjon elegendő mennyiségű ivóvízről vagy más szomjoltó folyadékról.