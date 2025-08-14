augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Folyadékbevitel

3 órája

Ingyen osztják a vizet a buszpályaudvaron és a vasútállomáson is a brutális hőségben Szolnokon

Címkék#vízosztás#hőségriadó#MÁV

A következő napokban sem enyhül a hőség, a vasúti és buszos utazók viszont nem maradnak frissítő nélkül. Mutatjuk az ingyenes vízosztás jászkunsági helyszíneit.

Dobos Zsófia Tünde

A tartós kánikula miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos, amelyre reagálva a MÁV-csoport augusztus 14-től, csütörtöktől díjmentesen biztosít palackozott vizet utasai számára a forgalmasabb vasút-, HÉV- és buszállomásokon – a készlet erejéig. Mutatjuk a vízosztás jászkunsági helyszíneit.

Vízosztást szervez a MÁV hőségriadó idején.
Országszerte hőségtisztás van érvénybe, így a MÁV felhívja a figyelmet a megfelelő folyadékbevitel fontosságára és vízosztást szervez utasai számára
Forrás: MW Archív

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is vízosztásra kerül sor

  • Szolnoki vasútállomás: az utasok az ügyfélszolgálaton vehetik át a palackozott vizet.
  • Szolnoki autóbusz-állomás: a VOLÁN-járatok utasai is hozzájuthatnak az ásványvízhez, amíg a készlet tart.

A vízosztás minden nap 10 és 17 óra között zajlik, és mindaddig tart, amíg a hőségriasztás érvényben van. Az átvételkor a MÁV-csoport arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint mutassák be érvényes menetjegyüket vagy bérletüket.

A MÁV-csoport egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy utazás előtt mindenki gondoskodjon elegendő mennyiségű ivóvízről vagy más szomjoltó folyadékról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu