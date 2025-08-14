36 perce
Ingyen osztják a vizet a buszpályaudvaron és a vasútállomáson is a brutális hőségben Szolnokon
A következő napokban sem enyhül a hőség, a vasúti és buszos utazók viszont nem maradnak frissítő nélkül. Mutatjuk az ingyenes vízosztás jászkunsági helyszíneit.
A tartós kánikula miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos, amelyre reagálva a MÁV-csoport augusztus 14-től, csütörtöktől díjmentesen biztosít palackozott vizet utasai számára a forgalmasabb vasút-, HÉV- és buszállomásokon – a készlet erejéig. Mutatjuk a vízosztás jászkunsági helyszíneit.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is vízosztásra kerül sor
- Szolnoki vasútállomás: az utasok az ügyfélszolgálaton vehetik át a palackozott vizet.
- Szolnoki autóbusz-állomás: a VOLÁN-járatok utasai is hozzájuthatnak az ásványvízhez, amíg a készlet tart.
A vízosztás minden nap 10 és 17 óra között zajlik, és mindaddig tart, amíg a hőségriasztás érvényben van. Az átvételkor a MÁV-csoport arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint mutassák be érvényes menetjegyüket vagy bérletüket.
A MÁV-csoport egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy utazás előtt mindenki gondoskodjon elegendő mennyiségű ivóvízről vagy más szomjoltó folyadékról.
Bejelentették, miért nem gyújtják be a kemencét augusztus 20-án
Útlezárások és ideiglenes forgalmi rend – erre számíthat a nemzeti ünnep közeledtével