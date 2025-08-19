Kiderült, ki követte el minden idők legnagyobb vasúti rongálását Újszászon, megindult a hajsza utána

Vonatrongálás történt Újszászon a napokban. A kár óriási, a felháborodás sem kisebb. A rendőrség nyomoz.

Az újszászi vonatrongálással kapcsolatban megszólalt a rendőrség

Forrás: MÁV

Amint arról hírportálunkon beszámoltunk, brutálisan szétvertek egy emeletes vonatot Újszászon. A MÁV-csoport Vitorlás InterRégió KISS motorvonatának rongálásával óriási, több mint ötven millió forintos kár keletkezett.

Azonosították a vonatrongálás elkövetőjét

Mit lehet tudni az elkövetőről vagy elkövetőkről? Ezt kérdeztük a rendőrségtől.

– Az ügyben a Szolnoki Rendőrkapitányság rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást, ez idáig ismeretlen tettessel szemben. Kollégáink, valóban azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, akivel szemben elfogatóparancsot adtak ki – válaszolták megkeresésünkre a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtómunkatársai.