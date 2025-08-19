augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megszólalt a rendőrség

1 órája

Kiderült, ki követte el minden idők legnagyobb vasúti rongálását Újszászon, megindult a hajsza utána

Címkék#motorvonat#bűncselekmény#Szolnoki Rendőrkapitányság

Rongálásra sajnos már korábban is akadt példa, ilyen mértékű rombolást azonban eddig nem tapasztalt a MÁV. Az újszászi vonatrongálással kapcsolatban megszólalt a rendőrség is.

Szoljon.hu

Vonatrongálás történt Újszászon a napokban. A kár óriási, a felháborodás sem kisebb. A rendőrség nyomoz.

vonatrongálás újszászon
Az újszászi vonatrongálással kapcsolatban megszólalt a rendőrség
Forrás: MÁV

Amint arról hírportálunkon beszámoltunk, brutálisan szétvertek egy emeletes vonatot Újszászon. A MÁV-csoport Vitorlás InterRégió KISS motorvonatának rongálásával óriási, több mint ötven millió forintos kár keletkezett.

Azonosították a vonatrongálás elkövetőjét

Mit lehet tudni az elkövetőről vagy elkövetőkről? Ezt kérdeztük a rendőrségtől.

– Az ügyben a Szolnoki Rendőrkapitányság rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást, ez idáig ismeretlen tettessel szemben. Kollégáink, valóban azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, akivel szemben elfogatóparancsot adtak ki – válaszolták megkeresésünkre a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtómunkatársai.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu