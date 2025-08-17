augusztus 17., vasárnap

Helyreállították a kőgátat, fél méterrel nőtt a Zagyva vízállása – videóval

Helyreállítottak egy kőgátat a Zagyva mentén. Ezzel jelentősen nőtt a folyó vízszintje.

Szoljon.hu

Egy nagy jelentőségű rekonstrukciós munkáról számolt be a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Mutatjuk, mi történt.

A kőgát helyreállítását követően fél méterrel nőtt meg a Zagyva vízszintje
Forrás: Kötivízig

– Meglévő kőgát helyreállítása, illetve pótlása történt meg a Zagyván, Szolnoknál a folyó M4-es autóúthoz közeli szelvényében. A rekonstrukció eredményeként mintegy fél méterrel nőtt a felvízszint – adta hírül néhány nappal ezelőtt a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig).

A vízügyi hatóság egy videót osztott meg a beavatkozás eredményéről, ahogyan az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára is hírt adott közösségi oldalán a fontos intézkedésről.

– Az aszályvédelmi akcióterv 84. napján kőszórás és szintemelés történt a Zagyva folyón – olvasható Hubai Imre bejegyzésében.

 

