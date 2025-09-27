Egy telefonhívással kezdődött a folyamat, ami alapjaiban írja át Abony életét

Az Abony és Környéki Civil Iroda megnyitóján részt vett többek között Pető Zsolt, a település polgármestere, aki köszöntötte a jelenlévőket, valamint dr. Bóna Zoltán, a Pest Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ elnöke is, aki átadta a civil központot. Ezt követően Szabó István, a Pest Vármegyei Közgyűlés elnöke a vármegye nevében, majd Csányi Sándor, a központ működtetését felvállaló Abonyi Tarka Borjú Egyesület elnöke mondtak köszöntőt.

Csütörtökön megnyitott az Abony és Környéki Civil Iroda

Fotó: Nagy Balazs

– Hatalmas öröm és megtiszteltetés ez a mai rendezvény nekünk, abonyiaknak, és nekem is polgármesterként. Valamikor 2019-ben egy telefonhívással indult ez az együttműködés Pest vármegye és Abony között – kezdte beszédét Pető Zsolt.

Akkor ősszel ugyanis Szabó István, a Pest Vármegyei Közgyűlés elnöke azt javasolta, hogy vegye fel a városvezető a kapcsolatot Kisfaludi Arankával, és kezdjenek el egyeztetni egy helyi értéktár esetleges létrehozásáról, amely később meg is valósult, civilek bevonásával. Az együttműködés tovább bontakozott, ennek eredményeként Abony testvértelepülésre talált, és olyan új lehetőségek nyíltak meg, amelyekben az iskolák is aktívan részt vehetnek. A napokban pedig egy újabb mérföldkőhöz érkezett a város az iroda megnyitásával.

– Az együttműködés újabb mérföldkövéhez értünk el a mai napon, hiszen a városházán adhatunk helyet a civil irodának. Ez egy jelképe is lehet annak, hogy a városvezetés számára milyen fontos a civil közösségek léte és segítése. Abonyban számtalan civil kezdeményezés működik, és nemcsak formális szervezetek, hanem alakuló kis közösségek is. Ezek a szervezetek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy megvalósítsuk azt a célt, amit 2019-ben képviselőtársaimmal magunk elé tűztünk, hogy egy erős közösséget hozzunk létre Abony városában – emelte ki a városvezető.

Pető Zsolt polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és beszédében felidézte az iroda létrejöttének előzményeit

Fotó: Nagy Balazs

Térségi szerepét is erősíti Abony

Az új civil iroda nemcsak Abonyt, hanem a környező településeket is gazdagítja: szakmai háttérrel és közösségi térrel segíti a civil szervezeteket, miközben erősíti a térségi együttműködést. A helyi Abonyi Tarka Borjú Egyesület által működtetett központ mérföldkő a város életében, hiszen:

új lehetőségeket teremt a közösségek számára;

tovább erősíti Abony szerepét a térségben.

– Köszönetet mondok mindazoknak, akik eddig benne voltak, akik ezen az úton kísértek bennünket, és köszönetet mondok előre azoknak is, akik érdeklődést tanúsítanak most ezen az alkalmon az iroda iránt, a szolgálat iránt, illetve aziránt, ami előttünk van – hangsúlyozta beszédében dr. Bóna Zoltán, a Pest Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ elnöke.