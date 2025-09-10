szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Hazai termékek

4 órája

Kincsek a kosárban: újra termelői gasztropiacot rendeztek Abonyban

Címkék#gasztropiac#stand#gyümölcs

Élettel telt meg az abonyi Kultúra Háza: gyümölcsök, zöldségek és kézműves finomságok várták a látogatókat a második alkalommal megrendezett termelői gasztropiacon.

Nyitrai Fanni

Abony hivatalos oldalának tájékoztatása szerint, több mint 50 kiállító érkezett idén a terménybemutatóra, ami a Somogyi Imre Kertbarát Kör és a Kultúra Háza munkatársai rendezésében valósulhatott meg. Az idősebb korosztály mellett a fiatalok is ellátogattak az eseményre, amelyen a helyi termelők mutatkoztak be.

gasztropiac Abonyban
Az abonyi gasztropiacon számtalan gyönyörű gyümölcs és zöldség mutatkozott meg pénteken
Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala
abonyi fürjtojás
Az abonyi termelők standjai széles választékkal várják az érdeklődőket
Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

 

