Hazai termékek
4 órája
Kincsek a kosárban: újra termelői gasztropiacot rendeztek Abonyban
Élettel telt meg az abonyi Kultúra Háza: gyümölcsök, zöldségek és kézműves finomságok várták a látogatókat a második alkalommal megrendezett termelői gasztropiacon.
Abony hivatalos oldalának tájékoztatása szerint, több mint 50 kiállító érkezett idén a terménybemutatóra, ami a Somogyi Imre Kertbarát Kör és a Kultúra Háza munkatársai rendezésében valósulhatott meg. Az idősebb korosztály mellett a fiatalok is ellátogattak az eseményre, amelyen a helyi termelők mutatkoztak be.
