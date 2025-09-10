Kincsek a kosárban: újra termelői gasztropiacot rendeztek Abonyban

Abony hivatalos oldalának tájékoztatása szerint, több mint 50 kiállító érkezett idén a terménybemutatóra, ami a Somogyi Imre Kertbarát Kör és a Kultúra Háza munkatársai rendezésében valósulhatott meg. Az idősebb korosztály mellett a fiatalok is ellátogattak az eseményre, amelyen a helyi termelők mutatkoztak be.

Az abonyi gasztropiacon számtalan gyönyörű gyümölcs és zöldség mutatkozott meg pénteken

Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala