97 gyertya Borika néni tortáján – két születésnapot is ünnepeltek Abonyban

Abony polgármesterének tájékoztatása szerint, a városban több 90 év feletti lakos is él, akiket hatalmas megbecsülés övez. Így van ez Földi Lászlóné esetében is, akit szeptember 7-én köszöntött Pető Zsolt. A jeles napon a 97 esztendős Borika néni mellett fiát, Földi László országgyűlési képviselőt is köszöntötte a városvezető, 73. születésnapja alkalmából.

Az abonyi Földi Lászlónét születésnapja alkalmából köszöntötte Pető Zsolt polgármester

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Ezúton kívánok még egyszer mindkettőjüknek boldog születésnapot, Isten éltesse Őket!

– fogalmazta meg Pető Zsolt hivatalos oldalán.