34 perce
97 gyertya Borika néni tortáján – két születésnapot is ünnepeltek Abonyban
Abonyban immár hagyomány, hogy a város vezetése személyesen köszönti a település szépkorú lakosait születésnapjuk alkalmából. Nem is olyan régen Földi Lászlónét otthonában kereste fel Pető Zsolt, Abony polgármestere. Az ünnepelt idén a 97. életévét töltötte be.
Abony polgármesterének tájékoztatása szerint, a városban több 90 év feletti lakos is él, akiket hatalmas megbecsülés övez. Így van ez Földi Lászlóné esetében is, akit szeptember 7-én köszöntött Pető Zsolt. A jeles napon a 97 esztendős Borika néni mellett fiát, Földi László országgyűlési képviselőt is köszöntötte a városvezető, 73. születésnapja alkalmából.
Ezúton kívánok még egyszer mindkettőjüknek boldog születésnapot, Isten éltesse Őket!
– fogalmazta meg Pető Zsolt hivatalos oldalán.
Titokzatos üzenet tartja lázban a várost, 25 év után keresi Nikolettet egy férfi, még a kedvenc zenéjére is emlékszik
Szolnokra érkezik egy igazi legenda, magával hozza a blues életérzést