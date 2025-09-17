szeptember 17., szerda

Felemelő pillanatok

34 perce

97 gyertya Borika néni tortáján – két születésnapot is ünnepeltek Abonyban

Címkék#idősköszöntés#hagyomány#születésnap

Abonyban immár hagyomány, hogy a város vezetése személyesen köszönti a település szépkorú lakosait születésnapjuk alkalmából. Nem is olyan régen Földi Lászlónét otthonában kereste fel Pető Zsolt, Abony polgármestere. Az ünnepelt idén a 97. életévét töltötte be.

Nyitrai Fanni

Abony polgármesterének tájékoztatása szerint, a városban több 90 év feletti lakos is él, akiket hatalmas megbecsülés övez. Így van ez Földi Lászlóné esetében is, akit szeptember 7-én köszöntött Pető Zsolt. A jeles napon a 97 esztendős Borika néni mellett fiát, Földi László országgyűlési képviselőt is köszöntötte a városvezető, 73. születésnapja alkalmából. 

abonyi szépkorú köszöntése
Az abonyi Földi Lászlónét születésnapja alkalmából köszöntötte Pető Zsolt polgármester
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

 

Ezúton kívánok még egyszer mindkettőjüknek boldog születésnapot, Isten éltesse Őket! 

– fogalmazta meg Pető Zsolt hivatalos oldalán.

Földi László és Földi Lászlóné köszöntése Abonyban
Földi László országgyűlési képviselőt is köszöntötte a városvezető
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

 

