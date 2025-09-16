szeptember 16., kedd

Édes nap

1 órája

Fakanállal a közösségért: szilvalekvárt főztek az abonyi szeniorok

Címkék#dunszt#esemény#szilvalekvár#gyümölcs

Pénteken már a magozás zajlott, szombaton pedig mintegy 120 kilogramm szilvából főztek lekvárt az abonyiak. Finom illatok és felhőtlen jókedv töltötte meg a Kultúra Házát az esemény során.

Nyitrai Fanni

Közös szilvalekvár főzést tartottak Abonyban, mely Szeremi Anikó koordinátor vezetésével valósult meg. A szilvalekvár alapanyagaként 120 kilogramm gyümölcs szolgált, amit a helyi szenior közösség tagjai saját kezűleg főztek meg, és aminek a nagy részét az ABOKOM Nonprofit Kft. adományozta a városnak. 

szilvalekvárt főztek Abonyban
Szeretettel és szakértelemmel készítették a szilvalekvárt az abonyi szeniorok
Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Az elkészült finomság dunsztba került, az üvegekre pedig hamarosan a míves címke és a díszítés is elkészül. Mivel üvegből még bőven maradt, már tervezik, mivel töltik meg legközelebb.

dunsztba került az abonyi szilvalekvár
Összesen 120 kiló szilvából főztek lekvárt a szeniorok a Kultúra Háza udvarán
Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

 

