Fakanállal a közösségért: szilvalekvárt főztek az abonyi szeniorok

Közös szilvalekvár főzést tartottak Abonyban, mely Szeremi Anikó koordinátor vezetésével valósult meg. A szilvalekvár alapanyagaként 120 kilogramm gyümölcs szolgált, amit a helyi szenior közösség tagjai saját kezűleg főztek meg, és aminek a nagy részét az ABOKOM Nonprofit Kft. adományozta a városnak.

Szeretettel és szakértelemmel készítették a szilvalekvárt az abonyi szeniorok

Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Az elkészült finomság dunsztba került, az üvegekre pedig hamarosan a míves címke és a díszítés is elkészül. Mivel üvegből még bőven maradt, már tervezik, mivel töltik meg legközelebb.