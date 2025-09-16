1 órája
Fakanállal a közösségért: szilvalekvárt főztek az abonyi szeniorok
Pénteken már a magozás zajlott, szombaton pedig mintegy 120 kilogramm szilvából főztek lekvárt az abonyiak. Finom illatok és felhőtlen jókedv töltötte meg a Kultúra Házát az esemény során.
Közös szilvalekvár főzést tartottak Abonyban, mely Szeremi Anikó koordinátor vezetésével valósult meg. A szilvalekvár alapanyagaként 120 kilogramm gyümölcs szolgált, amit a helyi szenior közösség tagjai saját kezűleg főztek meg, és aminek a nagy részét az ABOKOM Nonprofit Kft. adományozta a városnak.
Az elkészült finomság dunsztba került, az üvegekre pedig hamarosan a míves címke és a díszítés is elkészül. Mivel üvegből még bőven maradt, már tervezik, mivel töltik meg legközelebb.
