3 órája
Abony kulturális öröksége került középpontba a hétvégén – az Ungár kúria adott otthont a színes programoknak
Izgalmas hétvégén vannak túl az abonyiak. A szilvalekvár főzés mellett az Abonyi Értékek Napja gazdagította a település programkínálatát, amit a Tarkaborjú Egyesület szervezett.
Pető Zsolt polgármester tájékoztatása alapján, az Abonyi Értékek Napja egy sétával kezdődött, amely az „értékséta” nevet kapta. Nem véletlen, ugyanis Király Borbála vezetésével a város kiemelkedő pontjait látogatták meg vasárnap az érdeklődők.
Abonyi Értékek Napja: ünnepi beszéd, finom falatok és remek előadások
A sétát követően az az Ungár-kúria vált a programok otthonává, a Tarkaborjú Egyesület szervezésében. Mint ahogyan a közkedvelt történelmi épület, az esemény is pályázati támogatással valósulhatott meg. A helyszínre érkezőket Csányi Sándor gulyása várta, amelyet a Kéknefelejcs Pávakör éneke mellett fogyasztottak el a résztvevők.
Az ünnepi beszédet Földi László országgyűlési képviselő, valamint Pető Zsolt, Abony polgármesterétől hallhatta a közönség. Az országgyűlési képviselő abonyiként mesélt a saját élményeiről, és az általa nagyra becsült helyi értékekről. A városvezető, Pető Zsolt a rendezvény megnyitóján kiemelte, hogy ezeket a helyi értékeket fontosnak tartják, és igyekeznek megőrizni az utókor számára is.
Az Abonyi Értéktár gazdag kincseit Király Borbála mutatta be a közönségnek, míg Jandácsik Pál Abonyi Lajos életművét ismertette, mint kiemelkedő helyi értéket. Csányi Sándor nemcsak a gulyásról, hanem saját életútjáról is mesélt, Terék József pedig az abonyi népdalos könyvet ismertette előadásában. A nap programjának kora esti csúcspontja a Betyár kendője című színdarab volt, amelyet a Nagyabonyi Színkör adott elő.
– Mindenkinek köszönöm ezt a tartalmas délutánt! Örömteli, hogy az abonyiak óvják, védik őseink örökségét és megőrzik azt az utókor számára. Az értékek megőrzése közös feladatunk és egyben közösségépítő erejű. Nagyszerű volt ennek a közösségnek is érezni az erejét. Ne feledjék: Értékben az erő – hangsúlyozta Pető Zsolt polgármester.
