Értékek nyomában

3 órája

Abony kulturális öröksége került középpontba a hétvégén – az Ungár kúria adott otthont a színes programoknak

Címkék#program#gulyás#séta

Izgalmas hétvégén vannak túl az abonyiak. A szilvalekvár főzés mellett az Abonyi Értékek Napja gazdagította a település programkínálatát, amit a Tarkaborjú Egyesület szervezett.

Nyitrai Fanni

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása alapján, az Abonyi Értékek Napja egy sétával kezdődött, amely az „értékséta” nevet kapta. Nem véletlen, ugyanis Király Borbála vezetésével a város kiemelkedő pontjait látogatták meg vasárnap az érdeklődők. 

Abonyi Értékek Napja: körbejárták a város kincseit az abonyiak
Abonyi Értékek Napja: a város kulcsfontosságú pontjait látogatták meg az abonyiak
Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Abonyi Értékek Napja: ünnepi beszéd, finom falatok és remek előadások

A sétát követően az az Ungár-kúria vált a programok otthonává, a Tarkaborjú Egyesület szervezésében. Mint ahogyan a közkedvelt történelmi épület, az esemény is pályázati támogatással valósulhatott meg. A helyszínre érkezőket Csányi Sándor gulyása várta, amelyet a Kéknefelejcs Pávakör éneke mellett fogyasztottak el a résztvevők.

Csányi Sándor főzte a gulyást a programon
Az eseményen a finom falatokról Csányi Sándor gondoskodott
Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Az ünnepi beszédet Földi László országgyűlési képviselő, valamint Pető Zsolt, Abony polgármesterétől hallhatta a közönség. Az országgyűlési képviselő abonyiként mesélt a saját élményeiről, és az általa nagyra becsült helyi értékekről. A városvezető, Pető Zsolt a rendezvény megnyitóján kiemelte, hogy ezeket a helyi értékeket fontosnak tartják, és igyekeznek megőrizni az utókor számára is.

Földi László országgyűlési képviselő és Pető Zsolt Abony polgármestere
Földi László országgyűlési képviselő és Pető Zsolt, Abony polgármestere ünnepi beszédét hallhatta a közönség
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Az Abonyi Értéktár gazdag kincseit Király Borbála mutatta be a közönségnek, míg Jandácsik Pál Abonyi Lajos életművét ismertette, mint kiemelkedő helyi értéket. Csányi Sándor nemcsak a gulyásról, hanem saját életútjáról is mesélt, Terék József pedig az abonyi népdalos könyvet ismertette előadásában. A nap programjának kora esti csúcspontja a Betyár kendője című színdarab volt, amelyet a Nagyabonyi Színkör adott elő.

Betyár kendője című színdarab
A Betyár kendője című színdarab, amit a Nagyabonyi Színkör adott elő
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

– Mindenkinek köszönöm ezt a tartalmas délutánt! Örömteli, hogy az abonyiak óvják, védik őseink örökségét és megőrzik azt az utókor számára. Az értékek megőrzése közös feladatunk és egyben közösségépítő erejű. Nagyszerű volt ennek a közösségnek is érezni az erejét. Ne feledjék: Értékben az erő – hangsúlyozta Pető Zsolt polgármester.

 

 

 

