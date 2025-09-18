Abony kulturális öröksége került középpontba a hétvégén – az Ungár kúria adott otthont a színes programoknak

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása alapján, az Abonyi Értékek Napja egy sétával kezdődött, amely az „értékséta” nevet kapta. Nem véletlen, ugyanis Király Borbála vezetésével a város kiemelkedő pontjait látogatták meg vasárnap az érdeklődők.

Abonyi Értékek Napja: a város kulcsfontosságú pontjait látogatták meg az abonyiak

Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Abonyi Értékek Napja: ünnepi beszéd, finom falatok és remek előadások

A sétát követően az az Ungár-kúria vált a programok otthonává, a Tarkaborjú Egyesület szervezésében. Mint ahogyan a közkedvelt történelmi épület, az esemény is pályázati támogatással valósulhatott meg. A helyszínre érkezőket Csányi Sándor gulyása várta, amelyet a Kéknefelejcs Pávakör éneke mellett fogyasztottak el a résztvevők.

Az eseményen a finom falatokról Csányi Sándor gondoskodott

Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Az ünnepi beszédet Földi László országgyűlési képviselő, valamint Pető Zsolt, Abony polgármesterétől hallhatta a közönség. Az országgyűlési képviselő abonyiként mesélt a saját élményeiről, és az általa nagyra becsült helyi értékekről. A városvezető, Pető Zsolt a rendezvény megnyitóján kiemelte, hogy ezeket a helyi értékeket fontosnak tartják, és igyekeznek megőrizni az utókor számára is.

Földi László országgyűlési képviselő és Pető Zsolt, Abony polgármestere ünnepi beszédét hallhatta a közönség

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Az Abonyi Értéktár gazdag kincseit Király Borbála mutatta be a közönségnek, míg Jandácsik Pál Abonyi Lajos életművét ismertette, mint kiemelkedő helyi értéket. Csányi Sándor nemcsak a gulyásról, hanem saját életútjáról is mesélt, Terék József pedig az abonyi népdalos könyvet ismertette előadásában. A nap programjának kora esti csúcspontja a Betyár kendője című színdarab volt, amelyet a Nagyabonyi Színkör adott elő.

A Betyár kendője című színdarab, amit a Nagyabonyi Színkör adott elő

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

– Mindenkinek köszönöm ezt a tartalmas délutánt! Örömteli, hogy az abonyiak óvják, védik őseink örökségét és megőrzik azt az utókor számára. Az értékek megőrzése közös feladatunk és egyben közösségépítő erejű. Nagyszerű volt ennek a közösségnek is érezni az erejét. Ne feledjék: Értékben az erő – hangsúlyozta Pető Zsolt polgármester.