Ennek minden szolnoki örül majd: kezdetét veszi a Kolozsvári-híd felújítása, itt a pontos menetrend

Megújul az Abonyi úti felüljáró Szolnokon. Szeptember 29-én lezárással járó munkálatok kezdődnek a hídon. Cikkünkből kiderül, mi történik!

Tavaly decemberben komoly probléma merült fel a Abonyi úti felüljáróval kapcsolatban: beomlott az alja. Vajon mikor újul meg teljesen? Most a korlátját cserélik

Fotó: Nagy Balázs / Archív

Néhány napig tartó munkálatról tájékoztatta hírportálunkat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatósága.

Megújul az Abonyi úti felüljáró korlátja

Mint közölték: a 32-es főút 74+293 kilométer szelvényében lévő Szolnoki Kolozsvári vasútállomás feletti hídon (Bajcsy felüljárón) a déli oldali (Abony irányából a városközpont irányába tartó jobb oldali) járda le lesz zárva.

A vasút feletti hídrészen lévő gyalogos idomacél korlát és érintésvédelmi hálók cseréjét végzik a szakemberek szeptember 29-étől. A kivitelezés a tervek szerint hétfőtől október 3-ig tart

– részletezték a közutasok.

– Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkálatok időtartama alatt a járda munkaterület, a részlegesen kibontott korlátok miatt a leesés veszélye fokozottan fennáll, így a munkák befejezéséig ezt a járdát használni tilos! A gyalogos közlekedésre az északi, azaz a Tesco áruház oldalában vezető járdán lesz lehetőség – hangsúlyozták a kivitelezéssel kapcsolatban.

Hozzátették: a munkálatok időtartama alatt időszakosan a centrum felé haladó sávokban sávszűkítésre kerülhet sor, ebben az esetben a Centrum felé egy sávon haladhat a forgalom.

– A megváltozott forgalmi rendre veszélyt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák hívják majd fel a közlekedők figyelmét. Fontos kiemelni továbbá, hogy az ütemezés az időjárás függvényében változhat, melyről szükség esetén további tájékoztatást adunk – tették hozzá a közút munkatársai.

Néhány hónappal ezelőtt beomlott a híd alja

Az immár nyolcvanöt esztendős Abonyi úti felüljáró neve az elmúlt időszakban már többször felmerült felújítás témájában. Hosszú évek óta beszélnek arról, hogy megújul a szebb napokat megélt híd. Tavaly decemberben arról írtunk hírportálunkon, hogy beomlott a felüljáró alja, ami még inkább indokolttá tenné a fejlesztést.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A tíz éves tervben ott van a felújítás

Néhány héttel ezelőtt arról számoltunk be, hogy ez a felújítás végre aktuális lesz. Nemrégiben arról a kormányhatározatról írtunk, melyből kiderül, hogy milyen beruházásokkal tervez 2035 végéig a kormány. A listán bizony ott szerepel a szóban forgó átkelő. Eszerint a szolnoki vasútállomás feletti Kolozsvári híd (Abonyi úti felüljáró) felújítására több mint 3,5 milliárd forintot fordít a kormány.