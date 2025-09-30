szeptember 30., kedd

Felújítás

2 órája

Már ismert a határidő: eddig tart az Abonyi úti felüljáró felújítása Szolnokon

Címkék#hídszakasz#munkálatok#Bajcsy felüljáró

Hamarosan befejeződnek a Kolozsvári-híd munkálatai. Az Abonyi úti felüljáró déli oldalán lévő járdát szeptember 29-én zárták le, hogy a szakasz új korlátokat kaphasson. Mutatjuk a pontos részleteket!

Nyitrai Fanni

Mint ahogyan arról vasárnap már beszámoltunk, hétfőn megkezdődtek az Abonyi úti felüljáró felújítási munkálatai. A Magyar Közút Nonprofit Kft. Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Igazgatósága akkor arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a 32-es főút 74+293 kilométerszelvényében található Bajcsy felüljárón a déli oldali járdát lezárják. A korlátozásra azért van szükség, mert a szakemberek jelenleg is a vasút feletti hídszakaszon lévő gyalogos idomacél korlát, valamint az érintésvédelmi hálók cseréjét végzik.

Abonyi úti felüljáró munkálatai
Kiderült, mikor fejezik be az Abonyi úti felüljáró munkálatait
Fotó: Nagy Balázs / Archív

Hamarosan befejeződnek az Abonyi úti felüljáró munkálatai

Az igazgatóság közlése szerint a kivitelező a munkálatok befejezésének határidejét 2025. október 9-re, csütörtökre jelölte ki. Hangsúlyozták, hogy addig a korábban bevezetett forgalomszabályozás változatlanul érvényben marad, így a közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell a korlátozásokra. A munkálatok befejezéséig a közlekedők türelmét és megértését kérik.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A munkálatok ideje alatt időszakosan a centrum felé vezető sávokban sávszűkítésre lehet számítani, ami adott esetben azt jelenti, hogy a forgalom csak egy sávon haladhat majd. A megváltozott közlekedési rendre veszélyt jelző, tilalmi és elkorlátozó táblák hívják fel az autósok figyelmét.

 

