Már ismert a határidő: eddig tart az Abonyi úti felüljáró felújítása Szolnokon

Mint ahogyan arról vasárnap már beszámoltunk, hétfőn megkezdődtek az Abonyi úti felüljáró felújítási munkálatai. A Magyar Közút Nonprofit Kft. Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Igazgatósága akkor arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a 32-es főút 74+293 kilométerszelvényében található Bajcsy felüljárón a déli oldali járdát lezárják. A korlátozásra azért van szükség, mert a szakemberek jelenleg is a vasút feletti hídszakaszon lévő gyalogos idomacél korlát, valamint az érintésvédelmi hálók cseréjét végzik.

Kiderült, mikor fejezik be az Abonyi úti felüljáró munkálatait

Fotó: Nagy Balázs / Archív

Az igazgatóság közlése szerint a kivitelező a munkálatok befejezésének határidejét 2025. október 9-re, csütörtökre jelölte ki. Hangsúlyozták, hogy addig a korábban bevezetett forgalomszabályozás változatlanul érvényben marad, így a közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell a korlátozásokra. A munkálatok befejezéséig a közlekedők türelmét és megértését kérik.

A munkálatok ideje alatt időszakosan a centrum felé vezető sávokban sávszűkítésre lehet számítani, ami adott esetben azt jelenti, hogy a forgalom csak egy sávon haladhat majd. A megváltozott közlekedési rendre veszélyt jelző, tilalmi és elkorlátozó táblák hívják fel az autósok figyelmét.